Vecinos de Costa de la Calma afectados por un derrumbe temen por su alojamiento

Una veintena de vecinos de Costa de la Calma (Calvià) realojados en un apartotel después de que tuvieran que dejar a finales del mes pasado sus viviendas por la caída de un muro de contención han recibido la notificación del ayuntamiento de Calvià de que dejará de sufragar este alojamiento el próximo 3 de enero. Los afectados lamentan las dificultades de encontrar otro lugar provisional donde vivir, ya que, de momento, tampoco pueden regresar a sus pisos. Las obras para arreglar el muro de contención que se derrumbó aún no han empezado, se quejan los vecinos.

El siniestro ocurrió el pasado 26 de noviembre en el edificio Siesta de la calle Bellavista. No hubo heridos, pero sí daños estructurales. La caída del muro de unos 15 metros de alto y 20 de ancho afectó a los pasillos de las 4 primeras plantas. Se desalojó todo el edificio, donde vivían unas 40 personas. Una veintena de estos vecinos fueron realojados en un apartotel.

Ahora, estos residentes han recibido un mensaje del área de Servicios Sociales en que se les avisa de la «finalización de la prestación económica municipal de emergencia para cubrir el alojamiento alternativo» el día 3 de enero de 2022, en pleno periodo navideño.

Consultado al respecto por este diario, el Ayuntamiento señaló ayer que está realizando un informe sobre las personas a las que da cobertura, para determinar s si cuentan con ingresos suficientes para pagar su estancia o con familiares que les puedan acoger.

«A las personas o familias que no tengan esta red o no puedan asumirlo, se les reubicará en un establecimiento con el que el Ayuntamiento tiene un acuerdo para estas situaciones. No se dejará sin cobertura a ninguna persona en situación de vulnerabilidad», indicaron fuentes municipales.

«No tenemos a nadie aquí»

«Nosotros somos de la península y no tenemos a nadie aquí. ¿Qué se supone que debemos hacer?», se lamentaba ayer uno de los vecinos afectados, que apuntó las dificultades para encontrar un piso de alquiler provisional en un municipio como Calvià, donde los precios inmobiliarios son tan elevados. Agregó que, llegado el caso, debería ser la comunidad de propietarios la encargada de sufragar el alojamiento provisional, tal y como se recoge en la Ley de Propiedad Horizontal.

Otros residentes realojados argumentaron además que, si las obras de refuerzo estructural del inmueble ya hubiesen comenzado, podrían plantearse regresar a sus casas el mes que viene. Pero no es el caso, protestaron.

Tras el derrumbe, el Consistorio dictó una resolución que instaba a la comunidad a ejecutar los siguientes trabajos: reparación o reconstrucción del muro de contención que se cayó; si fuese necesario, la reparación de los elementos estructurales del edificio que pudieron verse afectados; la instalación de las protecciones de los desniveles que se arrancaron a raíz del derrumbe; y la revisión de los muros de contención adyacentes.

La resolución municipal establecía que la comunidad debía acometer este refuerzo estructural con carácter de urgencia y recordaba que el incumplimiento de la orden de ejecución podía suponer la imposición de multas. En este sentido, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calvià establece que los propietarios de las edificaciones tienen la obligación de «mantenerlos en buenas condiciones de seguridad».