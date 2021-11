La familia Company de la explotación de Tagamenent de Montuïri conquistó los premios más importantes del XXVIII Concurs Morfològic del Porc Negre Mallorquí de este Dijous Bo. Tres generaciones desfilaron por el escenario de la Plaça del Bestiar. Biel Company, Miquel Company y Pere Antoni Company son abuelo, hijo y nieto que se llevaron los primeros galardones de este certamen, en concreto el primer premio de porcastres, el de truges, el de verro y el premio a la mejor presentación.

Son muchas las ediciones que suma la familia Company en este certamen en el que siempre regresa a casa con algún galardón bajo el brazo. ¿El secreto? Biel Company no dudó en responder: «Es el resultado del esfuerzo de tres generaciones».

Su nieto no dudó en mostrar su satisfacción por «el resultado del esfuerzo de estas tres generaciones». Y si uno le plantea el relevo generacional en el campo, Pere Antoni Company aseguró que es una «gran responsabilidad» continuar con la labor de mi abuelo y mi padre». «Es difícil vivir del campo hoy en día pero con esfuerzo y sacrificio es posible. Pero hay que tener en cuenta que uno no solo puede ser agricultor, hay que ser empresario-agrario. Hay que hacer muchos números y mucha gestión», confesó. Miquel Company se mostró orgulloso de ver que la saga familiar continúa pero confesó que es perfectamente consciente de que el futuro no será fácil.

Más galardones

La comitiva de autoridades encabezada por la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el alcalde de Inca Virgilio Moreno entregaron los premios. El galardón especial fue para la Cooperativa Pagesa de Inca por su colaboración. Entre otros premiados, cabe destacar a Joan Miquel Torres de Son Rossinyol de Sineu, que se llevó el premio especial.