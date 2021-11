La huelga de trabajadores del tren no se desconvocará hoy y tanto el Dimecres como el Dijous Bo sufrirán las consecuencias de dos nuevas jornadas de paros en el servicio ferroviario. La reunión celebrada hoy entre representantes del comité de empresa y de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha terminado unas dos horas después de su inicio debido a la decisión de SFM, representado por su gerente Mateu Capellà, de dar la reunión por finalizada debido a las "cuestiones planteadas" hoy por el comité y también por el "tono empleado" por sus representantes. La empresa ferroviaria asume que habrá huelga durante el Dimecres y el Dijous Bo, dos de los días del año en los que el tren gana más usuarios, y "posiblemente" volverá a convocar al comité de empresa a una nueva reunión el próximo viernes. Fuentes de SFM han querido aclarar hoy que el Govern "no ha roto ninguna negociación" pero precisan que "era imposible avanzar hoy sin un tono constructivo por las dos partes". El ejecutivo "mantiene del todo la puerta abierta para seguir negociando", concluyen las fuentes.

Por su parte, el portavoz del comité de empresa de SFM, Ricardo Mas, ha lamentado esta mañana que los representantes del Govern hayan decidido "levantarse y romper la negociación" y ha asegurado que esta situación "ha roto los esquemas" de la plantilla de trabajadores. "Ellos entienden que no tienen ninguna respuesta para nuestras reivindicaciones", ha añadido Mas, que ha reconocido que en determinados momentos de la reunión "ha habido subidas de tono", aunque "se han reconducido después de un receso". No obstante, finalmente SFM se ha levantado de la mesa y ha dado por concluida la reunión de hoy. Lejos de arreglar el conflicto, la situación generada hoy podría empeorarlo, ya que el comité no descarta ahora ampliar el calendario de huelga. "Seguimos sin entender lo que ha pasado, creemos que ha sido una decisión premeditada", señala el portavoz de los trabajadores.