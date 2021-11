Desalojan el edificio de primaria del colegio de Capdepera tras afectar las lluvias a su estructura

“Aviso urgente” era el mensaje que este lunes ha alertado a las familias del alumnado de primaria del CEIP s’Alzinar de Capdepera, que ha sido desalojado ya que después de estos días de lluvias intensas, han salido nuevas grietas en el edificio de primaria debido a movimientos de tierra. Así, el alumnado no podrá asistir a la escuela a partir de este martes y deberá seguir las clases desde casa, al menos durante una semana, mientras se busca una alternativa para recuperar la presencialidad lo antes posible. No solo se suspenden las clases presenciales, también servicios esenciales para muchas familias como el servicio de bus, el de matinera y el comedor que sólo se ofrecerán a Infantil, que sí podrá continuar sus clases con normalidad ya que su edificio no está afectado.