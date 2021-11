Las familias de Capdepera piden una solución «urgente» para el colegio

En el CEIP s’Alzinar este martes no fue una jornada cualquiera. Desde hoy el alumnado se ha visto obligado a quedar en casa porque unos movimientos de tierra provocaron nuevas grietas en su edificio debido a las intensas lluvias de estos días. Tras un informe del arquitecto municipal avalado por Educación, el lunes se informó a las familias del desalojo y, al menos, durante una semana las clases se harán de manera on line. Este martes, solo han acudido al colegio público los alumnos y alumnas de infantil, ya que su bloque no se ha visto afectado. Pese a la lluvia y al ajetreo de un mañana cualquiera a la hora de llegar al cole, el desalojo era el tema protagonista entre las familias que han llevado a los más pequeños a clase. La sensación es unánime. La medida de desalojar el edificio era necesaria para garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado pero la reclamación de urgencia en dar una solución al problema también era unánime.

Y es que algunas familias han dejado patente su malestar. No tienen miedo de dejar a sus hijos en el bloque de infantil, pero sí que expresan que su mayor temor es que tarden en poner una solución. Por ello, han emplazado a la conselleria de Educación a dar una «solución rápido» porque temen que Capdepera se convierta como otros municipios de la isla con los barracones como aulas durante años y años mientras llega una nueva escuela o una ampliación de la existente. Desalojan el edificio de primaria del colegio de Capdepera tras afectar las lluvias a su estructura «Hay que ser solidarios», coincidían algunos padres y madres al tiempo que lamentaban que infantil perderá espacios para poder recolocar a los alumnos de primaria. «Toca ser solidarios y buscar soluciones entre todos», remarcaban. Mientras padres y madres acompañaban a los alumnos en el edificio de infantil, los pensamientos estaban en aquellas familias que de la noche a la mañana, aunque sea de manera temporal, han tenido que dejar a los niños en casa para seguir sus clases on line. «Serán unos días de auténtico jaleo», el mismo jaleo tendrán aquellas familias con hijos en distintos cursos que a las nueve de la mañana tengan que acompañarlos en distintos espacios repartidos por el municipio. «Será una locura», repetían algunas familias a la entrada del colegio. Eso sí, todos dejaban claro que lo más importante era la seguridad y si los técnicos han considerado necesario el desalojo, lo aceptan porque ellos son los expertos. El regidor de Educación, Agustí Nebot, explicó que se deben recolocar once cursos. Se aprovecharán salas como la de profesores, la de psico o de la música del edificio que no está desalojado pero siguen faltando espacios. Por ello, «el Ayuntamiento ha ofrecido recolocar a los alumnos en los espacios municipales que tenga libre de manera temporal hasta que la conselleria traiga las aulas modulares». «Esperemos que sea lo más rápido posible para que los niños estén el menor tiempo posible en esta situación», deseó.