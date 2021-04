Santanyí toma cartas en el asunto para aliviar la carga de trabajo policial

Así, el Ayuntamiento incorporará dos nuevas figuras. En las playas del municipio habrá controladores que se dedicarán a contabilizar el número de usuarios para vigilar que se respete el aforo establecido en cada uno de los arenales del municipio. Además, para los eventos de carácter cultural, el Consistorio seguirá los pasos de Inca y optará por vigilancia privada. Eso sí, todos estos servicios estarán bajo las órdenes de la Policía Local y en coordinación con la Guardia Civil pero será una manera de «compensar la falta de efectivos». El paquete, avanza, saldrá a licitación por 60.000 euros.

De hecho, el Ayuntamiento ha vuelto a alertar a la Delegación de Gobierno de la falta de efectivos policiales que sufre el municipio, sobre todo, en verano. «El verano pasado ya enviamos una carta a la delegada del Gobierno explicándole la necesidad de que nos ayudaran con efectivos de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Este año le hemos vuelto a justificar la falta de efectivos policiales para poder contar con guardas de seguridad. Ahora estamos a la espera de recibir la autorización definitiva», razona Pons. El Ayuntamiento sacará a licitación tanto la parte de la seguridad privada como de los controladores de playas en un mismo paquete con un presupuesto de 60.000 euros.

Y es que Maria Pons acude a las cifras para justificar la necesidad de más efectivos. Es un municipio «muy extenso» de unos 13.000 habitantes pero cuenta con 13 núcleos poblacionales. Suma 20.000 plazas hoteleras, más los visitantes. Así en verano pueden alcanzar las 50.000 personas. «Son factores que otros municipios no tienen. Con trece núcleos, solo de patrullar todo el municipio ya hay trabajo», admite. La alcaldesa reconoce que la Policía Local está muy coordinada con la Guardia Civil. «Hay servicios conjuntos previamente pactados y así podemos llegar a más zonas», celebra.

SATE

Otra de las novedades en tema de seguridad será la implementación en Cala d’Or del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), un servicio que ya tiene Calvià y que será una realidad en el municipio santanyiner en 2022. En estos momentos las obras del edificio multifuncional avanzan a buen ritmo. «Será como tener un pequeño Ayuntamiento en Cala d’Or. También albergará la oficina turística, además el SATE proporcionará seguridad a la planta hotelera».

En cuanto al número de policías locales, Santanyí cuenta con 27 efectivos. Este 2021, el Ayuntamiento ha sacado seis plazas fijas pero que si uno hace las cuentas el resultado es cero incorporaciones nuevas porque son agentes interinos que pasan a tener plaza fija. Hay otras cuatro plazas interinas que corresponden a la tasa de reposición y solo falta el visto bueno sindical. De hecho, una de las reclamaciones de la alcaldesa es que las plazas de policía vayan a parte de las plazas que un Ayuntamiento puede convocar anualmente de la tasa de reposición. «Se debería liberar porque estamos hablando de un tema de seguridad», sentencia. Luego hay otra bolsa de interinos de ocho efectivos que es una incógnita si se llegarán a cubrir las plazas porque si concursan en varios sitios, ,a veces cuando se les llaman, están en otro municipio.

Educación

El ayuntamiento de Santanyí celebra que, al fin, a finales de esta semana o como mucho a principios de la próxima tendrá el proyecto de ampliación del CEIP Blai Bonet, un proyecto que se ha ido alargando en el tiempo. Así lo ha avanzado la alcaldesa Maria Pons tras reunirse con Educación. La primera edil calcula que se sacará la licitación de las obras a finales de año. Los trabajos durarán dos años. Actualmente, el centro cuenta con cuatro barracones y se construirá un nuevo edificio de dos líneas para los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Y es que hace un año el Consistorio tuvo que modificar las condiciones de financiación para no tener que empezar a pagar un crédito por unas obras que no podían empezar al no tener el proyecto definitivo listo. Aunque el Govern ejecuta el proyecto, el Consistorio optó por el factoring, un crédito que pide el Ayuntamiento para un proyecto de la comunidad. La reunión fue positiva porque además también se ampliará el CEIP Mare de Déu de Consolació de s’Alqueria Blanca. En dicha amplicación también se contempla la construcción de una aula para la guardería que irá a cargo del Ayuntamiento.