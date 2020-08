Situación de bloqueo para la depuradora de Can Picafort

Més per Muro reclama que continúen los trámites para la nueva depuradora de Can Picafort e insta al ayuntamiento de Santa Margalida que haga las reformas del alcantarillado pertinentes para que el agua depurada pueda ser usada para la agricultura. Además, advierte de que no puede "alargarse más" la situación de vertidos en el parque natural". El proyecto de la nueva depuradora ya ha superado los informes de impacto ambiental y en breve se redactará el proyecto, un proyecto que tiene una ejecución de tres años. El problema es que ahora se debe renovar el convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Muro y de Santa Margalida con Abaqua.

"Las dos partes deben de ponerse de acuerdo en seguir el proceso de construcción de la nueva depuradora". "Ante el desacuerdo y el recelo de Santa Margalida y la situación de bloqueo", Abaqua ha informado a los dos municipios que si no se ponen de acuerdo en un mes, renunciará a la gestión de la depuradora mancomunada y serás los propios consistorios quienes deberán asumir las competencias.