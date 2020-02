El alcalde de Manacor, a favor de que Porto Cristo decida si se independiza

Los miembros de la Agrupació d'Independients de Porto Cristo (AIPC), que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento de Manacor, están pensando en reactivar las demandas de independencia. La agrupación de políticos denuncia el abandono que sufre el núcleo desde las pasadas elecciones municipales y aseguran que el consistorio ningunea a la Junta de Distrito.

Según el portavoz de la formación, Joan Gomila, "todo esto da pie a que la gente esté intranquila y muchos 'portenyos' piden que de una vez reclamemos el tema de la independencia, que hagamos el referéndum que el alcalde dijo que teníamos que hacer porque somos un pueblo de siete mil y pico de habitantes. Si fuésemos un municipio estríamos hablando del decimocuarto con más población de Mallorca".

Por su parte el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, afirmó: "Joan Gomila no ha inventado nada. Ya dije cuando asumí la alcadía que los vecinos de Porto Cristo serán lo que quieran ser y eso implica preguntárselo". "No debe causar ninguna sorpresa porque así lo contempla el programa electoral de MÉS-Esquerra", añadió Miquel Oliver. AIPC también denuncia que el Ayuntamiento de Manacor ningunea el organismo autónomo de la Junta de Distrito de Porto Cristo. Recientemente el Ayuntamiento ha terminado dos proyectos, uno consiste en la mejora de la calle Bordils y el otro implica convertir las máquinas de lo ORA en puntos de información turística.

AIPC denuncia que los proyectos ni siquiera han pasado por la Junta de Distrito. Desde el consistorio, el alcalde ha asegurado que se está preparando una comisión para mejorar el funcionamiento de este organismo y analizar la posibilidad de crearlo en otros núcleos de población del municipio.

Otro de los puntos de desencuentro entre el Ayuntamiento de Manacor y los responsables de AIPC ha sido la decisión de cerrar este lunes la web Portocristo.org, que informaba de la actualidad y la historia de Porto Cristo. "No se ajustaba al diseño corporativo y hemos decidido cerrar la web para crear otra similar a la que existía y que se adapte mejor a los criterios de diseño corporativos", ha explicado el concejal de comunicación, Carles Grimalt.

Pero esta no son las únicas quejas que ha planteado la agrupación política de Porto Cristo. De hecho, el alumbrado público del paseo marítimo de las Coves Blanques no funciona. Los concejales de AIPC, además, denuncian que el Ayuntamiento ni siquiera ha hecho las actuaciones más básicas para borrar los efectos de la borrasca Gloria. "Todo está exactamente igual, no han quitado ni el alga del paseo y tampoco la que está en la playa, que es una cosa relativamente sencilla", explica Gomila. "Pero no hablamos de ahora, hace 8 ó 9 meses que el paseo está sin alumbrado público", añade.