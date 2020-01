Los bomberos salvan a la cabra encaramada en Galilea

La cabra situada sobre la carretera de Galilea ha sido finalmente salvada por los bomberos. Después de más de dos días, el animal ha dejado la zona en la que se encontraba poniendo en peligro a los conductores.

El desenlace ha tenido lugar sobre las 14.15 horas cuando un camión grúa del cuerpo de salvamento ha llegado al lugar de los hechos. Los bomberos se han acercado al animal con la ayuda de la escalera incorporada en el vehículo. Cuando la cabra, asustada, ha visto que los operarios se acercaban a ella, finalmente se ha desplazado y ha huido de ellos monte arriba.

Los vecinos se percataron de la presencia del animal el miércoles 15. Al ver que no se movía durante horas, se pusieron en contacto con la Guardia Civil, el 112, el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), el Ajuntament y los bomberos. No hubo ninguna actuación y la mañana del jueves, el animal parió a dos cabritos que al nacer cayeron a la vía y fallecieron. La brigada municipal retiró los cadáveres por la mañana.