MÉS per Llucmajor critica que las actividades culturales han bajado más de un 40%

MÉS per Llucmajor ha criticado que las actividades culturales han bajado en el municipio más de un 40 por ciento en los primeros meses de esta legislatura.

Según ha informado MÉS per Llucmajor este martes en una nota de prensa, después de haber realizado un estudio comparativo de las actividades culturales organizadas por el Ejecutivo municipal se ha comprobado que éstas han descendido un 42 por ciento en los últimos cuatro meses de 2019 respecto a los mismos meses del año anterior.

En este sentido, ha detallado que las exposiciones han descendido un 57%; las proyecciones han desaparecido; los conciertos musicales se mantienen prácticamente igual; los espectáculos teatrales y las conferencias han sufrido un descenso del 70%; un 17% han caído las presentaciones de libros; un descenso del 33% se ha registrado con respecto a las lecturas y cuenta cuentos; y, las visitas culturales se han visto reducidas a la mitad.

No obstante, han explicado que "el problema no es solo no saber dinamizar correctamente la actividad cultural y desaprovechar la inercia cultural conseguida durante la pasada legislatura", cuando ha recordado, la regiduría estaba en manos de la formación.

Para MÉS per Llucmajor lo "más flagrante" es "la falta de interés y de medios para hacer una correcta difusión de los actos". Pues, han indicado que en la legislatura pasada había una agenda mensual, editada en papel y que se publicaba en la web del Ayuntamiento.

Además, ha recordado, adicionalmente había una lista de difusión por correo electrónico y una aplicación de móvil que enviaba cada día información sobre los actos de la jornada a los suscritos.

En la actualidad, ha criticado la formación, la aplicación del móvil ha dejado de funcionar y la lista de distribución solo envía un boletín semanal que, ha señalado, no incluye la información cultural y la información en papel ha desaparecido.

Asimismo, MÉS per Llucmajor ha expuesto que "la información que hay en la web de del Ayuntamiento es incompleta y muchas veces contiene errores".

Por este motivo, ha llamado a los responsables a "demostrar que hay interés por promocionar la cultura, por revertir esta situación y ofrecer al municipio de Llucmajor la actividad cultural que demanda y merece".