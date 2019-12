El PP detecta 20 bajas fraudulentas de afiliados de Calvià entre las 82 registradas

El malestar interno en la junta local del PP calvianer que se arrastra desde hace semanas desembocó ayer por la tarde en la presentación en la sede palmesana de un total de 82 solicitudes de baja de afiliados del municipio. Sin embargo, de entrada, la dirección del partido ya ha descartado una veintena, porque no se corresponden con ningún afiliado, según informaron fuentes populares, que agregaron que, además, se procederá a estudiar el resto de solicitudes, al detectarse "algunas firmas sospechosas".

El sector crítico de la junta local concreta así el pulso que llevaba manteniendo con la portavoz municipal, Luisa Jiménez, y la dirección regional, tras la renuncia al acta de concejal por parte del anterior líder local, José Manuel Ruiz, y la subsiguiente lucha por el liderazgo entre miembros del grupo municipal.

Esta corriente interna de oposición ya había rechazado la posibilidad de que Jiménez liderase el partido de forma interina, esgrimiendo que, en tal caso, se produciría una baja masiva de afiliados. En ese momento, llegó a surgir el nombre de la exteniente de alcalde Teresa Martorell como una figura de consenso para encauzar la situación.

Finalmente, el PP balear decidió la semana pasada que la persona encargada de liderar este periodo de interinidad fuese José Miguel Fabregat, un abogado que fue gerente de IB3 en época de José Manuel Ruiz. Parecía así que la crisis se reconduciría, pero la elección de Fabregat no calmó los ánimos del sector crítico, al considerar que representa una continuación de la línea política de Ruiz.

Antes de conocer en cuánto quedaba la bajada de afiliados, la portavoz del grupo municipal del PP declaró: "No animo a nadie a irse del PP, porque yo soy la primera que no se iría nunca del partido. Me da mucha pena que se quiera ir gente, tenemos que remar todos juntos y unir fuerzas. Yo voy a seguir trabajando para levantar esto, tengo mucha gente detrás que me apoya".

Jiménez expresó su absoluta sorpresa por el hecho de que el sector crítico se oponga ahora a Fabregat. "Fue ese sector crítico el que dio ese nombre", apuntó. "Yo ya dije que acataría lo que decidiese la dirección del partido", argumentó.