Vox asume que el concejal cesado en Marratxí no devolverá el acta al partido

En las dependencias municipales de Marratxí ya ha tenido entrada el escrito de Vox comunicando el cese de Miguel Ángel Estarás como representante del partido con el que se presentó como número 2, aunque todo apunta que seguirá en el pleno como edil no adscrito, según aseguraron ayer fuentes de la formación. "Le hemo pedido el acta, pero en principio no la devolverá y no se la podemos exigir porque legalmente le pertenece", apuntaron. El propio Estarás no ha querido hacer declaraciones y no ha confirmado esta cuestión.

Desde el partido insisten en que la causa de la destitución es una "pérdida de confianza" con el concejal. "Tenemos formas diferentes de entender la política, es como una relación laboral que no funciona", añadieron las fuentes, que dieron a entender que Estarás no dedicaba al Ayuntamiento el tiempo que su partido esperaba.

El partido ultra niega que el cese esté relacionado con su intervención durante el último pleno, cuando debía aprobarse la declaración institucional en contra de la violencia de género. La intervención de Estarás sorprendió a propios y extraños al manifestar textualmente que él, "como persona normal y decente", está "en contra de todo tipo de violencia", pero "lo que pasa es que mi partido Vox cree que esto es un montaje de la izquierda".

Su voto en contra rompió una tradición del consistorio de Marratxí, ya que por primera vez no se aprobaba un declaración institucional en los 40 años de democracia municipal. Cabe recordar que, durante la intervención de Estarás, los representates del equipo de gobierno, así como el de Podemos, abandonaran la sala de plenos, con la autorización de la alcaldía, como protesta por la negativa del representante de Vox a secundar la declaración.