El alcalde de Pollença tilda de "cortina de humo" el anuncio del inicio del PAC

El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (Tots per Pollença), ha calificado hoy de "cortina de humo electoralista" el hecho de que la conselleria de Salud anunciase ayer lunes que ha iniciado los trámites para construir el reivindicado Punto de Atención Continuada (PAC) en el solar de Can Conill, cedido al Govern por el anterior equipo de gobierno.

Cifre también define como "surrealista" la nota de prensa remitida por Salud y asegura que la cesión de Can Conill "no puede formalizarse" porque durante la pasada legislatura el pleno aprobó una moción (presentada por el propio Cifre junto a las otras formaciones de derechas y que contó con el apoyo de UMP) que insta al Ayuntamiento a ceder el solar de Can Bach para el mismo fin. Además, Tots per Pollença y PP presentaron un contencioso contra la cesión de Can Conill que sigue su camino jurídico.

Ante esta situación, Cifre cree que el anuncio del Govern tiene una lectura "electoralista" que "no tiene nada que ver con la realidad". "Me sorprende que la consellera me instase a presentar la documentación de Can Bach para valorarla", añade el alcalde.

A pesar de que la Conselleria sostiene que el centro sanitario se construirá en Can Conill, el equipo de gobierno de Pollença sigue su hoja de ruta encaminada a lograr que el PAC se levante en la vecina parcela de Can Bach. De hecho, tiene previsto convocar un pleno extraordinario este mismo mes para poner a disposición del Govern el citado solar con el objetivo de que estudie su idoneidad. Además, sostiene que el Govern no ha solicitado licencia de actividad ni de obras para iniciar los trabajos de construcción del PAC en Can Conill.

Por otra parte, Unidas Podemos de Pollença se pregunta "por qué" la Conselleria no había anunciado antes que iniciaba los trámites para construir el PAC, porque "no ha cambiado en nada la situación desde que un notario negase la cesión de Can Conill porque existe una moción que pedía que el PAC se hiciese en Can Bach". El partido sostiene que el proyecto "no está redactado" y sospecha de "electoralismo".