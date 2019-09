Las deficiencias de la rectoría obligan a desalojar el Casal Solidari de Pòrtol

El párroco de Pòrtol y Sant Marçal, Emilio Ramos, ha comunicado a la entidad Casal Solidari que debe desalojar las dependencias que ocupa en la vieja rectoría de Pòrtol. El problema es que el edificio que ocupa actualmente la ONG se encuentra en mal estado.

La vieja rectoría de Pòrtol no logró pasar la inspección técnica de los arquitectos diocesanos, los cuales encontraron deficiencias en la estructura de la misma. Los técnicos informaron al obispado recomendando que no se podía utilizar mientras no se resolvieran las mencionadas deficiencias.

Ante esta situación, el párroco comunicó a los inquilinos que debería abandonar el edificio ante la necesidad de someterlo a obras de rehabilitación.

El Casal Solidari, que atiende a las personas necesitadas de Pòrtol, se encuentra con una situación inesperada, debido a esta circunstancia adversa, totalmente ajena a su voluntad. No obstante, no le queda otra opción que dejar el inmueble pues los informes técnicos recomiendan que las instalaciones no pueden albergar personal, debido a las deficiencias estructurales del edificio.

La presidenta de la entidad ha solicitado una reunión con el alcalde para hoy al mediodía. La intención de la responsable es buscar una solución al problema que representa el desplazamiento que deberán hacer ahora los usuarios de Pòrtol y Sa Cabaneta. Si no se encuentra un lugar adecuado en breve para trasladar el servicio, los beneficiarios del mismo deberán desplazarse a las instalaciones que la asociación tiene en sa Cabana para recibir sus paquetes.



Transporte

El agravante es que no existe ningún medio de transporte público directo entre ambas localidades. Los demandantes de ayuda alimenticia deberían hacer uso de varios medios, como el bus y el tren, de forma combinada e intentar coincidir en los horarios.

La concejala de Servicios Sociales manifiesta que "se está buscando una solución", pero que de no encontrarla, el material almacenado en la antigua rectoría deberá trasladarse a Sa Cabana.

El alcalde, Miquel Cabot, ha confirmado la convocatoria de la reunión de este mediodía con los responsables del Casal Solidari, pero manifiesta desconocer "los detalles que se expondrán de la misma".