Denuncian que el torrente de la Vall d'en March en Pollença ha sido arrasado con maquinaria pesada

No es un camino. Tampoco una pista forestal. Ni obras en una carretera. Es un torrente. En concreto, el de la Vall d'en March que ha sido arrasado con maquinaria pesada. Así lo denuncia Alternativa per Pollença que detalla que el tramo afectado es el que bordea el camino que une Can Huguet (por detrás de Can Pontico) hasta el Pas d'en Barqueta. "Desconocemos quién es el responsable pero el estilo de esta destroza nos recuerda a la actuación en el Torrent de na Borges encargada por la conselleria de Medio Ambiente este pasado invierno", apunta la formación que reclama al ayuntamiento de Pollença que exija el paro inmediato de la intervención y pida responsabilidades a las administraciones implicadas.

Alternativa per Pollença calcula que la intervención ha afectado a un tramo de unos 250 metros. De todas formas, añade, los trabajos seguramente no han terminado porque las máquinas aún siguen en el terreno. "Han afectado a una superficie superior al lecho del torrente llegando a los bordes del encinar y la carretera", pone de manifiesto la formación que asegura que se ha allanado y se ha dado pendiente, un hecho que ha implicado mover todas las piedras propias de la escorrentía que amortiguan los efectos de una torrentada.

"Esta intervención desmesurada supone una supresión casi total de los hábitats naturales existentes en el lecho del torrente e implica un impacto ambiental grave que afecta a la flora y a la fauna de la zona húmeda", alerta la formación que se muestra preocupada y deduce que dichas intervenciones responden a una "limpieza" del torrente tras las torrentadas de este invierno.

"Hubiera sido suficiente con retirar las ramas y los árboles caídos sin necesidad de arrasar el torrente", sentencia Alternativa per Pollença que recuerda que la supuesta "suciedad" de los torrentes, es decir, la vegetación y las piedras, no provocan inundaciones. "El hecho que exista vegetación en el cauce hace que se reduzcan los efectos de una torrentada y a su vez ayuda a aumentar la infiltración en los acuíferos. "Los problemas se dan en aquellos sitios donde la intervención humana ha puesto obstáculos artificiales como, por ejemplo, puentes o zonas inundables construidas.