El dato Imágenes emotivas para remover conciencias

? El ayuntamiento de Calvià sostiene que, con esta iniciativa, no pretende informar sobre la cuantía de las multas por comportamientos incívicos ni sobre el contenido de las ordenanzas. La campaña, asegura el Consistorio, quiere "provocar una reflexión", remover conciencias para que los visitantes tengan en cuenta "el daño que pueden causar en sus seres queridos si no cambia su comportamiento". En ese contexto, se enmarcan estas imágenes que ilustran la campaña, en la que no se colocará ningún logotipo identificativo de la institución a fin de lograr una mayor viralidad. La acción fue presentada en una reunión del Foro de Turismo, en que están representados diferentes sectores del municipio.