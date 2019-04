Alcúdia protesta porque no le dejan invertir en construir alcantarillado

El alcalde de Alcúdia, Antoni Mir, ha escrito una carta al presidente de la Felib, Joan Carles Verd, solicitándole mayor insistencia ante el Gobierno para que se les permita a los municipios sin deuda invertir el remanente de tesorería. El problema de Alcúdia es que se encuentra ante las puertas de que acaba el plazo para que las urbanizaciones que no cuentan con alcantarillado lo construyan o no se podrán otorgar nuevas licencias de obra, y que no puede usar el dinero con el que dispone para llevarlas a cabo.

El municipio de Alcúdia cuenta con dos urbanizaciones que aún no disponen de alcantarillado. Éstas son las de Bonaire y Manresa.

El Ayuntamiento tiene un remanente de tesorería de 68 millones de euros que podría invertir en llevar a cabo la dotación de servicios necesarios. No obstante, la aplicación de la Ley Montoro impide que pueda hacerlo porque ese dinero sólo puede usarse en cancelar deuda bancaria. Únicamente le permite utilizar el superávit de 2018 que, en parte debe usarse para pagar atrasos de otros proyectos, por lo que sólo le queden disponibles 1,5 millones. Ese dinero es insuficiente pues la dotación de alcantarillado a las urbanizaciones supone ocho millones, según explica el alcalde.

El sábado pasado se publicó el real decreto por el que el Gobierno autoriza la inversión del remanente de tesorería de 2018 para aquellos proyectos que encajen en la calificación de financieramente sostenibles. Antoni Mir manifiesta que "esto es sólo un parche que no nos viene a solventar el problema".

Verd sostiene que se produjo una reunión la semana pasada entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda en la que se informó de que se aprobaría por real decreto "ya que los presupuestos del Estado no han sido aprobados ni se van a aprobar por ahora". Sin presupuestos no es posible aprobar una ley ligada a los mismos que permita las inversiones y no queda otra salida que promulgar un real decreto.



El presidente de la Felib apoya la petición del alcalde de Alcúdia y manifiesta que "es muy razonable. Sin embargo, tengo que reconocer que el Gobierno no está por la labor. Hemos de tener en cuenta que en 2018 los municipios de España han tenido un superávit de 6.000 millones de euros y esto le sirve al Estado para maquillar su déficit ante Bruselas. No le interesa eliminar la Ley Montoro".



Marratxí se encuentra en la misma situación



El consistorio de Marratxí redactó tres proyectos de saneamiento en las urbanizaciones de Es Garrovers, Costa de Can Domingo (sa Cabaneta) y Son Caulelles (sa Cabaneta). Las obras a realizar tienen un importe de 3.800.000 euros. A pesar de que los proyectos se presentaron dentro del plazo establecido, no pueden llevarse a cabo debido a la Ley Montoro. El consistorio tiene un remanente de tesorería de 30 millones de euros que no puede utilizar a no ser para liquidar deuda con los bancos. El caso es que el consistorio tiene, a día de hoy una deuda de 0 euros con las entidades bancarias.