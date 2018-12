El plan de movilidad de Alaró recomienda aceras de 1,8 metros

S. C.

Calle de las Barreres, un punto conflictivo al ser de doble sentido. S. C.

El ayuntamiento de Alaró presentó ayer el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un documento técnico elaborado por la Consultoría de Movilidad y Transporte CINESI que tiene como objetivo principal; diseñar un sistema de movilidad más eficaz, seguro, pacífico y coherente con el medio ambiente.

Este plan se ha diseñado en tres fases correlativas durante los años 2016, 2017 y 2018. La tercera fase consistió en la elaboración de propuestas de actuación que perseguían diversos objetivos como; la búsqueda de un modelo de movilidad equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, dar protagonismo al peatón y un uso más racional del espacio público, potenciar el transporte público, una manera más eficiente energéticamente y reducir el uso de vehículos privados al efectuarse desplazamientos internos.

Otras medidas propuestas por CINESA son la implantación de nuevos vados y pasos de peatones, actuaciones de mejora en las aceras que deberán tener un ancho igual o superior a 1,8 metros o el establecimiento de plataformas únicas mixtas en aquellas calles que cuentan con adoquines y que tienen un ancho que no permite separar a los peatones de los vehículos. Así como también la implantación de caminos escolares.

Llorenç Perelló, portavoz de Junts per Alaró–PP ha declarado: "Nos llama mucho la atención que después de tres años el Ayuntamiento decida lo que tiene que hacer, mientras que durante todos estos años lo único que han hecho es eliminar plazas de aparcamiento y no crear ninguna. En este sentido, recuerdo que desde octubre del 2015 el Ayuntamiento tiene a su disposición el solar de la calle Barbut, un aparcamiento que abarca unas 35 plazas y que aún no se ha llevado a cabo".

Aina Munar, portavor de PSIB-PSOE dice que "los pueblos tendrán que apostar por este tipo de plan ya que la gente debe estar más concienciada del uso del coche, sobre todo dentro de la localidad".

Algunas medidas de circulación del gobierno actual han sido contestadas por colectivos vecinales, por ejemplo, el cierre de la Plaça de la Vila durante las tardes, protagonizó una recogida de firmas y precisó la intervención de la oficina del Defensor del pueblo.