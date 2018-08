El PP acusa al ayuntamiento de Maria de intentar ´colar´ un proyecto con el logo de Petra

Polémica en Maria de la Salut por un proyecto para la reforma del pabellón municipal. El Partido Popular, en un comunicado de prensa difundido ayer, recriminó al equipo de gobierno que en el último pleno extraordinario, celebrado el pasado lunes, "intentase colar un proyecto de Petra " para la rehabilitación de esta infraestructura deportiva. Esta circunstancia ha obligado a convocar una nueva sesión plenaria.

La adjudicación de las obras para la modificación de accesos al pabellón semicubierto del polideportivo municipal fue el único punto del pleno del pasado lunes, 27 de agosto. Ante la explicación del proyecto por parte del secretario del ayuntamiento, el portavoz de la oposición, Jaume Ferriol (PP), adelantó durante el debate que su grupo votaría en contra, y mencionó varios argumentos.

"En principio, dudamos de la eficacia de este cierre si no hay aire acondicionado en el recinto. En verano puede hacerse insoportable. También creemos que es un error no dejar subcontratar ya que se dejan fuera las empresas del pueblo y una firma pequeña no puede hacerlo todo", sostuvo.



Memoria "copiada"



Ferriol aseguró, sin embargo, que, "lo más grave" es que toda la memoria del plan "se ha copiado del pabellón de Petra". "De hecho, el logo de este Ayuntamiento figura en todas las hojas del pliego de prescripciones técnicas", manifestó Ferriol.



Documentación correcta



El alcalde, Guillem Jordà, respondió que, en un principio, el ingeniero les entregó la documentación correcta, sin ningún tipo de logo.

"Visitamos el pabellón en el que se habían de ejecutar las obras para realizar algunos pequeños cambios puntuales. Cuando nos mandaron el proyecto con estos cambios se produjo el error de incluir el sello de Petra en algunos de los documentos. No nos dimos cuenta, puesto que disponíamos de la primera documentación", arguyó Jordà.

El mandatario municipal concluyó su argumentación concediendo que el pleno debía repetirse. "De todas maneras, la oposición tiene razón y no se puede aprobar este punto. Se convocará un pleno extraordinario lo más pronto posible", acabó diciendo Jordà.

El pleno finalizó con el apartado de ruegos y preguntas.