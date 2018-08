El tuit viral contra la basura en Caló des Moro: "Llevaros vuestra mierda, gracias"

Me da pena que ya no puedas estar en ninguna playa tranquila, sin que esté masificada y llena de basura....

Hace unos años en Calo des Moro no se juntaban ni diez personas, ahora tienes que ir a las 7 de la mañana a poner la toalla e ir esquivando basura y personas.... https://t.co/SPyz16XOQr