Es Convent, Can Majoral y Can Morey unieron sus productos en una presentación conjunta en el hotel social Es Convent de Ariany . Asistieron al evento un centenar de personas. Aceite de oliva virgen extra, vinos y quesos fueron los muy sugerentes protagonistas de esta jornada gastronómica. No faltaron autoridades políticas. En definitiva, una fiesta gastronómica, ecológica, local y social.