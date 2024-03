Juan Soria Charneco: «Las cofradías tienen que fomentar el respeto, la Semana Santa no es Carnaval»

Juan Soria Charneco (1981) lleva casi toda la vida volcado en el mundo de las cofradías. Ha sido músico y penitente en varias hermandades, aunque ahora es miembro de la Santa Creu. Este año se encarga del pregón de la Semana Santa, que será el día 15 de marzo en el convento de Santa Clara, «todo un honor», asegura, después de más de 30 años siendo cofrade.

¿En qué se ha inspirado para escribir el pregón?

Hablo de la Semana Santa desde tres enfoques: la fe, la cultura y el sentimiento. La mayoría acabamos siendo cofrades por vínculos familiares, por eso desde fuera es difícil de entender. Intento transmitir lo que sentimos cuando vemos un paso que nos emociona, a muchos de nosotros nos recuerda a nuestra familia o amigos.

No es fácil transmitir los argumentos y la pasión de los cofrades, sobre todo a los jóvenes. ¿Cómo hay que hacerlo?

Es un tema recurrente entre los cofrades, sabemos que en el futuro habrá menos creyentes y más agnósticos. En cierta manera tenemos una función de apostolado, de atraer a más gente a la Semana Santa, pero es cierto que nos preocupa el futuro.

Hay un sector muy crítico con la influencia andaluza en la Semana Santa palmesana. ¿Usted qué opina?

Comprendo las dos partes, pero la historia y la forma de entender la Semana Santa de Palma no tiene nada que ver con la de allí. La versión mallorquina es más austera, aunque se está ‘sevillanizando’ con estilos más barrocos. También es cierto que hay muchos andaluces repartidos por toda España y han llevado sus tradiciones. Sobre todo se ha importado el ‘jaleo’, la bulla, pero en Sevilla también tienen procesiones silenciosas, como la del Gran Poder, que me gustaría ver aquí. Los pasos a costal también se han hecho populares con la influencia andaluza, pero por suerte o por desgracia, en Palma faltan costaleros y al final las mismas cuadrillas se acaban turnando para cargar las imágenes.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su infancia?

Han cambiado sobre todo las bandas musicales, es un mundo muy inestable; se puede fundar una y desaparecer al cabo de dos años. Yo he estado en varias bandas, pero me harté porque valoro mucho el vínculo con la cofradía en la que estoy. A mis compañeros músicos les digo que son incansables, porque siempre están ahí.

¿Antes había más devoción?

Es evidente que la sociedad es cada vez menos devota. Llevamos un ritmo frenético y nos cuesta reflexionar sobre quiénes somos y qué creemos, así que cada vez hay menos fe, y claro que afecta a la Semana Santa.

¿Hay suficiente respeto entre el público durante las procesiones?

Hay de todo. A los cofrades les molesta, por ejemplo, que los peatones pasen por en medio o cuando hay que cortar la procesión por un coche. Pero hay que convivir y no a todos los ciudadanos les gusta la Semana Santa. También creo que el respeto hay que fomentarlo: hay cofrades que se levantan el capirote para saludar a un amigo, se van de cháchara con otro o van escuchando el fútbol en la procesión. Algunos se hacen fotos o caminan por la calle vestidos con el traje y la cara descubierta, cuando en teoría la penitencia es anónima. Las cofradías tienen que trabajar en hacer entender a sus miembros lo que significa la Semana Santa y el ejemplo que tienen que dar. Si no, entre eso y los caramelos, el público acaba pensando que estamos en Carnaval, y no es así.

¿Siempre ha habido tantas tensiones y desaveniencias entre cofradías?

Está claro que necesitamos dejar atrás las identidades de cada una para entender que las 33 cofradías de Palma somos un conjunto. Tenemos un tira y afloja constante, al igual que ocurre en muchos otros ámbitos.

Será el pregonero de una Semana Santa polémica por el formato del Jueves Santo. ¿Qué opina de la solución que ha puesto la junta gestora?

Será un recorrido más corto para que haya más público. Aquí vivimos la Semana Santa de una forma distinta, y aunque la gente tiene fe, no aguanta una procesión de siete u ocho horas como pasaba con el Jueves Santo. Para las cofradías que salen en los últimos lugares era muy desalentador empezar la procesión y que ya no quedara nadie en la calle. De todas formas, me parecía mejor el recorrido que acabaron descartando, en el que Crist de la Sang iba a salir de la Seu. De esa manera, el Crist hubiera salido más pronto, pero con este recorrido puede que salga a las doce o la una de la madrugada. El problema es que el Jueves Santo se ha convertido en un escaparate, todo el mundo quiere enseñar su paso, pero el protagonista debería ser el Crist.

¿Qué futuro le espera a la tradición de la Semana Santa?

Perpetuarla depende de nosotros. Si no nos ponemos las pilas, algunas hermandades lo pasarán mal, porque empiezan a faltar cofrades.