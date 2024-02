El alcalde de Palma, Jaime Martínez , ha sido víctima de una usurpación de identidad en Facebook. Ciberdelincuentes duplicaron hace unos días su perfil oficial para pedir teléfonos, datos personales y aportaciones económicas.

"Hace unos días que personas cercanas me advirtieron de que una cuenta de Facebook pedía dinero simulando ser yo. Mi cuenta no la tocaron, crearon otra con fotos mías. De todos modos, no me consta que llegaran a conseguir dinero porque cuando me enteré lo puse de inmediato en conocimiento de la Policía Nacional", ha explicado Martínez a preguntas de este diario.

Denuncia ante la Policía Nacional

El alcalde ha formalizado su denuncia esta mañana, y lamenta que es la segunda vez que le ocurre. "Es muy desagradable. Pasó lo mismo hace tres o cuatro meses. También lo puse en conocimiento de la policía y la web falsa se cerró. Lo importante en estos casos es denunciar lo antes posible porque hay personas que se pueden confundir fácilmente y enviar dinero", ha subrayado Martínez.

El primer edil desconoce si los ciberdelincuentes que han suplantado su identidad recientemente son los mismos que ya lo hicieron el año pasado. "No tengo ni idea. La policía lo está investigando, pero es complicado porque habitualmente se esconden en IP's de otros países", ha señalado.