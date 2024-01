Revuelta vecinal en sa Calatrava y los barrios cercanos por la tala de cinco árboles, muy queridos y significativos para los vecinos, en la plaza Llorenç Villalonga. Los residentes, con el apoyo de entidades como el GOB, Palma XXI, la Asociación Balear del Árbol, Joventut pel Clima, además de las asociaciones de vecinos de sa Calatrava y Canamunt, han convocado una concentración «urgente» esta misma mañana, a las 7:30 horas, contra una tala «sin aviso ni explicación».

El Ayuntamiento de Palma no tiene previsto ceder a las protestas y procederá a talar los cinco ejemplares de bellasombra. Los trabajos están programados para las ocho de la mañana, media hora después de que comience la concentración. Cort se basa en un informe del departamento de Parcs i Jardins que pone de manifiesto el riesgo de que estos árboles se caigan debido a su debilidad estructural.

El informe, al que ha tenido acceso este diario, propone eliminar cinco ejemplares de bellasombra por el riesgo que representan en una plaza con frecuencia de paso y concentración de transeúntes elevado. Al parecer, los árboles presentan algunas partes podridas, uniones débiles, pérdida de vigorosidad, ramas rotas y heridas provocadas por el tránsito de vehículos y las roturas.

El documento argumenta que las podas de reforma ya no son viables y cabe la posibilidad de que los árboles no soporten los efectos de los temporales meteorológicos, como ya ocurrió con un ejemplar en esta zona en noviembre de 2022. A estos cinco árboles, los técnicos suman uno más, que también proponen talar, en esta ocasión por «desarrollo incorrecto» y porque es una especie «no recomendable» en alcorques o próxima a pavimentos.

Además de la tala, el informe también recomienda la «inmediata sustitución» de estos ejemplares por otros de la especie Erytrina Cafra por los «buenos resultados» que ha dado en este entorno. Si la tala está prevista hoy, los trabajos de reposición se realizarán durante la tercera semana de febrero, según el informe.

Los vecinos lamentan la falta de información

Los vecinos alegan que no se oponen per se a la eliminación de estos árboles, pero lamentan que no se les ha informado a tiempo (se enteraron el pasado viernes) y que no les han explicado el plan de sustitución ni les han detallado los argumentos por los que se ha decidido cortar estos árboles. Exigen que se pare la tala y que se les dé la oportunidad de participar en el plan, puesto que hasta ahora se trata de una «decisión unilateral» de Cort. «Los técnicos del Ayuntamiento creen que la tala es lo adecuado, pero hay más perspectivas de expertos que consideran que los árboles se pueden salvar», asegura una de las líderes del movimiento vecinal.

Los partidos de la oposición, Més per Palma y PSOE, han confirmado que asistirán a la concentración. La formación ecosoberanista ha exigido al PP que preserve los árboles, que son «emblemáticos» y «forman parte de la estética de este espacio», además de proporcionar zonas de sombra durante el verano. «Pedimos a la derecha que abandone su habitual fobia a los árboles y a la naturaleza en general, y que impulse todos los medios técnicos posibles para preservar estos ejemplares singulares», exigieron desde Més per Palma: «Su destrucción es un ataque al patrimonio de Palma».