Cada vez que llega la navidad me vienen tres pensamientos a la cabeza: ¡Pero si me estaba bañando en la playa hace nada! Madre mía, con la pereza que me da a mí decorar mi casa, lo que ha de ser tener que decorar los árboles de la calle 31 de diciembre. Y cómo deben de estar los vecinos de enfrente de El Corte Inglés con la de luz que emite su fachada.