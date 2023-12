El Ayuntamiento de Palma sigue a la espera de una respuesta del Ministerio de Transportes a su solicitud de prorrogar un año el plazo para habilitar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que restringirá severamente la circulación en el centro de Palma.

«Hemos hecho la solicitud formal. Ha habido algún contacto con los técnicos del Ministerio y parece ser que tienen una multiplicidad de Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que están en la misma situación. Parece ser que tienen la idea de no crear un caos porque no somos los únicos. Pero no tenemos la confirmación todavía», informó ayer el regidor de Movilidad y Polígonos Industriales, Toni Deudero.

«El regidor que me precedió en el cargo ya en diciembre de 2022 anticipaba que no iba poder implantar la ZBE», añadió el concejal.

Cort solicitó en septiembre una prórroga al constatar que no le daría tiempo a crear este espacio antes del 31 de diciembre.