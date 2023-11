El Ayuntamiento de Palma renuncia al campus tecnológico de la UIB en Nou Llevant

El Ayuntamiento de Palma ha renunciado a la construcción del Campus Tecnológico Palma-Tech en el proyectado distrito de innovación digital de Nou Llevant, tres edificios que iban a acoger espacios de investigación y emprendeduría relacionados con la Facultad de Ingeniería de la UIB. La gerencia de Urbanismo aprobó ayer desistir de su tramitación, dando carpetazo a uno de los proyectos más emblemáticos que preveía el futuro distrito digital.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, argumentó la existencia de «un informe técnico en materia hidrológica desfavorable hacia determinados desarrollos previstos en esa zona». Y negó que existiera un convenio firmado con la UIB para ejecutar este desarrollo. «Es probable que hubiera conversaciones con la universidad para desarrollar determinados ámbitos en el distrito tecnológico de Palma. Pero no existe ningún acuerdo. Y el derecho administrativo funciona por convenios, no por conversaciones o cafés. Si no, esto sería un chiste. Nosotros no queremos hacer chistes, queremos hacer realidades», destacó Fidalgo.

Solar de Metrovacesa

Lo cierto es que en abril de 2021 el Ayuntamiento de Palma y la UIB firmaron un protocolo general de actuaciones en el futuro distrito digital que también rubricaron el Govern balear, el Consell de Mallorca y la Autoritat Portuària. Uno de los puntos del documento establecía el compromiso de «promover la localización de los equipamientos y servicios necesarios para el impulso del Distrito de Innovación, como la UIB y sus correspondientes laboratorios de ingeniería, espacios de transferencia de conocimiento abiertos a la ciudadanía o aulas de formación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte o matemáticas), entre otros».

Finalmente, el lugar elegido para emplazar el Palma Tech fue un solar cedido por Metrovacesa situado entre el parque de Can Palou y la Vía de Cintura. El pasado mes de marzo el anterior equipo de gobierno aprobó la modificación del Plan General para calificar el suelo como equipamiento universitario.

Aquel Ayuntamiento acordó con Metrovacesa la cesión del solar a cambio de ofrecer a la promotora un mayor abanico de usos en otros suelos que tenía en Nou Llevant. «Palma ha perdido el solar, que volverá a Metrovacesa. Lo que ha hecho el Ayuntamiento es muy irresponsable y demuestra que no cree en el distrito digital», valoró Neus Truyol, portavoz de Més per Palma y durante la pasada legislatura regidora de Urbanismo. «Nosotros trabajamos mucho para llegar a ese acuerdo y poder disponer de un solar para ceder a la UIB. El Palma-Tech iba a ser uno de los proyectos más importantes del distrito digital, pero el PP está en plan de cargarse lo que le dejamos empezado, aunque sean desarrollos tan positivos como este», lamentó Truyol.

El Campus Tecnológico de la UIB contemplaba una edificabilidad de 10.000 metros cuadrados que iban a destinarse a la docencia, laboratorios, actividades relacionadas con el I+D, telecomunicaciones, ingeniería, artes y matemáticas.

La parte más representativa de este espacio iba a ser el edificio central que iba a acoger el ágora, un espacio abierto y punto de encuentro entre estudiantes, profesores, investigadores y emprendedores.

Piden a Martínez que rectifique

El PSOE también criticó la pérdida de este proyecto para Palma. «Es del todo falso que no hubiera firmado un protocolo con la UIB, como dice Fidalgo», señalaron los socialistas en referencia al compromiso alcanzado en abril de 2021.

«Rechazamos la renuncia a un proyecto de generación de un campus urbano en Palma y que serviría para conectar la Universitat con la ciudad y su tejido económico. Instamos a Martínez y su equipo a replantearse esta medida y a priorizar las necesidades reales de los ciudadanos de Palma», indicó el PSOE.