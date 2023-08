Son Rapinya celebra esta noche la "fiesta joven" en el marco de las fiestas del barrio, y la asociación de vecinos ha pedido un dispositivo especial de la Policía Local para evitar altercados entre los jóvenes que "llegan en autobuses" desde otros barrios y pueblos de la isla, explica Marisa Bonache, presidenta de la asociación de vecinos.

"Hacen botellones y los últimos años han hecho quedadas para pegarse, como pasó en las fiestas de s'Aranjassa. Nosotros los llamamos bandas de estorninos porque llegan en grupos de diez o doce y bajan del bus con las mochilas cargados de botellas de Coca-Cola y su licor correspondiente", destaca Bonache.

Los vecinos lamentan que los últimos años los jóvenes se dispersan por las calles cercanas a la plaza de Son Quint para hacer botellones y escuchar música, o se agrupan en la pista de los Almendros. "El año pasado alargaron la fiesta hasta la madrugada en la gasolinera de Son Rapinya, que tiene una explanada y una cafetería", ha lamentado la presidenta de la asociación.

Bonache espera que la noche se salde sin incidentes y que las fiestas terminen con normalidad con la verbena popular que se celebrará el sábado y con "la traca final" del domingo que incluye una trobada de gegants, dimonis y la actuación de la banda de música de Son Rapinya. "Ojalá no llueva porque todo lo que tenemos preparado es muy bonito", señala.

"Un encapuchado"

Por otro lado, la asociación de vecinos ha lamentado el robo de una carpa que habían instalado en la plaza de Son Quint. "Nos ha dolido no por su valor económico, que no cuesta ni cien euros, si no por el esfuerzo colectivo de organizar unas fiestas para que la gente se divierta y que después pase esto. Pero tontos hay en todos los barrios", ha subrayado Bonache.

El robo se produjo la noche del miércoles al jueves. "No sabemos quién es el ladrón, pero un vecino vio cómo alguien tapado con una capucha se la llevaba al hombro. La teníamos sujeta con bridas a unos mostradores de Coca-cola, así que lo tuvo fácil para cortarlas con unas tijeras o unos alicates", explica Bonache.

La carpa llevaba montada desde el pasado 16 de agosto, cuando empezaron unas fiestas que viven su punto culminante este fin de semana.