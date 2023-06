Eric Grau es músico, toca la guitarra y compone sus propias canciones. Es un habitual del barrio del Molinar. Este viernes por la noche fue multado por la Policía Local al estar tocando en la calle, una actividad que está regulada en Palma y que precisa de una tarjeta o carné específico. Su actuación con una guitarra la estaba efectuando en la playa del Molinar en el marco de la noche de San Juan cuando se le acercó una patrulla. “No entiendo que me sancionen un día así, yo era uno más haciendo ruido en la zona, donde había gente por todas partes, jóvenes con altavoces, etc.”, comenta agraviado este joven de Barcelona, logopeda de profesión, que lleva año y medio en la isla. “En breve sé que recibiré la multa, que creo que son 700 euros”.

Cuando Eric fue multado, los vecinos fueron a apoyarle y a pedirle a la policía que sólo se quedara en un aviso, pero no fue posible que retrocedieran en sus intenciones.

"Nunca toco en el centro"

No es la primera vez que el músico toca en la calle, nunca en el centro de Palma, donde sabe que hay compañeros con el carné. “Mi zona es el Molinar, donde conozco a la gente y les pregunto si molesto.Y donde tampoco hay ningún otro músico actuando. Ya me conocen y soy cuidadoso”, comenta. “Este año me presenté al carné de músico de calle, pero no me cogieron y me quedé fuera. Me decepcioné un poco porque se ve que dan pocos y yo estoy preparado como músico. Voy a volver a presentarlo todo y pediré una reunión con Participación Ciudadana porque quiero saber qué criterios tienen en cuenta, porque lo desconozco y no sé si eso es público”, relata.

“Para mí tocar en la calle es terapéutico, pero también actúo en bodas y jam sessions. Habitualmente hago versiones pop, pero también tengo mis propias composiciones”, explica.

“Ahora ya no podré volver a tocar en el Molinar y todo lo que he ido recaudando este tiempo lo tendré que dedicar a pagar la multa”, lamenta.