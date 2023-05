No hi ha ningú a Mallorca que conegui tots els racons de Cort, els seus personatges i qualque bubota com en Pep Capó. Sempre he pensat que és perquè es va bregar periodísticament a la part forana en els 80, fiscalitzant els politiquetxos locals i els mafiosos que els manejaven mentre destrossaven Can Picafort, las Gaviotas o el Port d’Alcúdia i s’omplien les butxaques.