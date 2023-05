Ser taxista en Palma: Recaudar hasta 400 euros al día en el aeropuerto en verano, trabajar doce horas y abonar 210.000 por la licencia

Es muy complicado que un taxista de Mallorca responda directamente a la pregunta qué gana al mes. «Depende de los viajes que hagas, de las horas, de los gastos personales que tengas y necesites cubrir. Es muy variable y nadie gana lo mismo», asegura el presidente de la patronal del taxi de PIMEM Biel Moragues. «¿Es cierto que se pueden llegar a ganar 400 y 500 euros diarios en el aeropuerto en verano?», se le pregunta al histórico taxista. «Puede haber casos, sí, pero es importante que te remarque una cosa. Si alguien gana eso, es porque hace 14 horas de trabajo. Y luego, que eso es lo que recauda, no lo que gana limpio, porque hay que restarle unos 100 euros diarios de los gastos que supone el taxi y más si todavía está pagando la licencia», comenta. «En mi caso, en verano, haciendo una jornada de entre ocho horas y media y nueve, puedo recaudar unos 200 euros diarios, que en realidad se me quedan en 130 limpios porque tengo unos gastos fijos al día de 70», indica. «El invierno es muy duro, hay días que no llego ni a 100 y tengo que seguir cubriendo esos 70. No me basta para todo lo que tengo que pagar después. Es normal que aprovechemos la temporada alta, en los meses fríos los ingresos caen a mucho menos de la mitad. Hay que trabajar a destajo en verano para llenar la despensa en invierno», subraya. «Con todas las subidas del combustible tan importantes que hemos padecido, las de los recambios de piezas y de los vehículos, las de los seguros, además del hecho de que aquí los coches son más caros que en la península, te puedo asegurar que este negocio es mucho menos rentable que hace diez años», asevera el presidente de la patronal. «Además hay muchos taxistas que con la pandemia tuvieron que refinanciar sus casas y sus licencias y aún se están recuperando».