Nuevo toque de atención de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma al equipo de gobierno de Cort por la tardanza en la concesión de las subvenciones municipales para la realización de las actividades programadas por las entidades asociadas.

La presidenta de la Federació, Maribel Alcázar, ha alertado de que algunas asociaciones se encuentran "en una situación límite" y en algunos casos con dificultades de poder pagar las nóminas correspondientes al presente mes de mayo, la seguridad social y el IRPF de sus trabajadores y a los proveedores de otras actividades. Lo anterior, según la Federació, "pone en riesgo la ejecución de numerosas activicades formativas, culturales, festivas, comunitarias y participativas, que subsisten gracias al esfuerzo de persoanas voluntarias".

Ségún Alcázar pese a que ya se ha iniciado el mes de mayo, no solo no se han resuelto las justificaciones de los gastos que las asociaciones presentaron en el mes de enero de este año, sino que ahora les están llegando requerimientos, algunos de ellos no determinantes, para identificar el gasto justificado.

Tampoco se han resuelto las justificaciones de los proyectos que acabaron en 2021, por lo que, también casi un año y mediio después, se requieren documentos y valoraciones de estas actuaciones, sin tener en cuenta que muchas de ellas se realizaron en sistuaciones de pandemia y que había actividades que no se podían realizar porque estaban prohibidas. En este sentido, Alcázar afirma que "resulta difícil asumir que mientras a los bares y restaurantes se les ha facilitado tantas cosas durante la pandemia, incluso sin ningún tipo de justificación, a las asociaciones vecinales, un año y medio después se les exija hasta el mínimo detalle".

También critica el hecho de que aún esté sin resolver la convocatoria para la adquisición de material no inventariable y que no se haya publicado aún la nueva convocatoria.

Critica asimismo que la ley de subvenciones de 2003 trate a las asociaciones vecinales como empresas y no tiene en cuenta las aportaciones voluntarias de sus asociados y dirigentes. Además, asegura que la administración aplica "la ley del embudo", puesto que mientras les exigen que no hagan ningún fallo, que cumplan rugurosamente los plazos y un control "al céntimo" de los gastos, las instituciones incumplen los plazos y mantinen "procedimientos administrativos lentos y pesados".

Precisamente esta "asimetría", según la dirigente vecinal es la que genera buena parte del problema, puesto que, por ejemplo, los recursos se abonan al final sin tener en cuenta que se solicitan para poder hacer frente al gasto que supone la ejecución del proyecto yl hacer frente a los gastos de la Seguridad Social y Hacienda.

Por todo ello insisten en que se encuentran de nuevo "en situación límite, ante la indiferencia política que se expresa con buenas palabras".