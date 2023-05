Tras conocer la decisión de la Audiencia provincial de dictar el sobreseimiento libre tanto de Neus Truyol como de los cargos de Emaya implicados en el denominado caso vertidos, la actual teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y Candidata de Més a la alcaldía en las próximas elecciones municipales manifestó: «Hoy es un día de alegría y de alivio personal y político, tanto para mí como par mi familia y la gente que me quiere».Y no es para menos, puesto que se enfrentaba a una solicitud de cárcel de cuatro años como supuesta responsable de los vertidos de aguas residuales mezcladas con pluviales a la bahía de Palma, por su presunta inacción para resolver el problema cuando ostentaba, en el pasado mandato, la presidencia de la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (Emaya).

La teniente de alcalde ha manifestado asimismo que «la resolución judicial nos reafirma en nuestra voluntad de hacer política valiente para solucionar problemas históricos» y ha recordado que «estoy en política para estar al lado de la gente y para continuar construyendo una Palma más verde, sostenible y próxima».

El alcalde, José Hila, que desde el primer momento apoyó el trabajo realizado en Emaya por Truyol y su equipo para resolver el problema histórico que se arrastraba desde al menos la década de los noventa del vertido de aguas sin depurar al mar debido a la obsolescencia de los sistemas de tratamiento, ha manifestado en sus redes sociales: «Hoy se ha hecho justicia», recordando, dirigiéndose en primera persona a Truyol, que «siempre te he defendido porque siempre he sabido el gran trabajo que hiciste para revertir la situación. Te he acompañado en todo momento». La máxima autoridad municipal también ha dado la «enhorabuena al personal de Emaya. Hacéis el mejor trabajo posible: cuidáis Palma».

De hecho, cuando se confirmó la investigación de Truyol y la petición de cuatro años de cárcel, el alcalde ya salió en su defensa y recordó que en 2015 poco después de las elecciones autonómicas y siendo él responsable en aquel momento de la concejalía de Modelo de Ciudad, acompañó a Truyol al Ministerio con el fin de reclamar para Palma la redacción y la financiación tanto de la nueva depuradora del Coll den Rabassa como del nuevo emisario submarino.

Unas infraestructuras que finalmente ejecutará el Ministerio, tal como es su responsabilidad desde al menos 1993.

Por su parte, desde el equipo de gobierno de Cort también han manifestado este miércoles su satisfacción por este archivo judicial y han recordado que los proyectos y las gestiones realizadas desde 2015 se han materializado en la construcción y la puesta en funcionamiento del tanque de tormentas y el nuevo colector interceptor, que evitan el 90% de los vertidos y el cierre de playas.

Asimismo, han recordado que entre 2015 y 2019 se recuperó el canon de saneamiento y se inició la elaboración de los proyectos y la tramitación tanto del tanque de tormentas como del colector interceptor.

Asimismo, se realizaron gestiones para reclamar al Gobierno central la construcción de la nueva depuradora. Como consecuencia, finalmente se firmó el convenio y ya está adjudicada su construcción.