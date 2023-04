No ha habido sorpresas en la comisión informativa extraordinaria previa al pleno celebrada esta mañana en el salón de plenos de Cort con el fin de tratar la aprobación definitiva de la parte estructurante del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad. Por ello, si entre hoy y el próximo viernes PP, Vox y Ciudadanos no cambian de opinión este documento urbanístico será aprobado en el pleno extraordinario que se convocará el próximo viernes en solitario por los concejales que conforman el equipo de gobierno de Cort: PSIM-PSOE, Més Per Palma y Podem Palma.

Tres han sido los argumentos esgrimidos por los grupos de la oposición para justificar su voto en contra: la escasa participación ciudadana, la inseguridad jurídica que se creará por no aprobarse conjuntamente la parte de ordenación detallada del Plan y que el crecimiento de suelo urbanizable permitido no solventará las necesidades de vivienda de la población en los próximos 20 años tanto pública como privada. La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha solicitado a los grupos de la oposición que den su voto favorable al documento precisamente por tratarse de un texto que finalmente "cuenta con un amplio consenso social y empresarial" al haberse aceptado más del 60% de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de noviembre de 2021. Por ello tachó de "electoralista" la postura de los grupos de la oposición puesto que paralelamente a su negativa no dicen cual es su alternativa de crecimiento. Al respecto, la teniente de alcalde ha recordado que la nueva normativa reduce el crecimiento urbanístico previsto a la mitad, al tiempo que en los nuevos suelos urbanizables se incluye la posibilidad de construir el doble de viviendas, multiplicando por cuatro las de protección oficial tanto pública como privada. De esta forma, si bien tanto el crecimiento poblacional (se prevén 60.000 habitantes más en los próximos 20 años), ha asegurado que se garantizan las necesidades de vivienda. Además ha indicado que se trata de un Plan General que "aporta soluciones a los principales problemas de la ciudad" y que, además, "cada equipo de gobierno futuro podrá ir desarrollando en función de sus prioridades" Ha considerado también que el hecho de haber estimado totalmente o en parte el 61% de las 521 alegaciones presentadas a la parte estructurante del Plan General y el 70% de las propuestas generadas por las entidades vecinales "supone la consecución de un amplio consenso". La portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, ha manifestado que su grupo no está de acuerdo con el procedimiento que, en su opinión, debido a la proximidad de las elecciones del próximo 28 de mayo y por una cuestión "electoralista" supondrá la aprobación separada del plan estructurande de la Plan de Ordenación Detallada (POD) lo que, a su juicio, será una fuente de inseguridad jurídica, algo desmentido tanto en el informe de los servicios jurídicos como en la intervención del gerente de Urbanismo, Joan Riera. Celeste también ha manifestado que "ha faltado voluntad política para que sea un plan de todos" y ha puesto el ejemplo del hecho de que el período para la presentación de alegaciones a la aprobación inicial solo se prorrogó 15 días en lugar de ampliarse hasta los tres meses. Asimismo, ha manifestado que su aprobación definitiva "complicará más la vida a los ciudadanos El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha manifestado que no pueden votar favorablemente porque "no es el Plan General que Palma necesita" y ha considerado que "la aceptación de alegaciones no lo mejora". Ha augurado que la falta de suelo "creará el encarecimiento de la vivienda y la especulación", además de "la inseguridad jurídica" que supondrá en en unos meses estará aprobada la parte estructurante del plan mientras que estará pendiente de aprobación la ordenación detallada. Coll ha lamentado asimismo que no se haya aceptado su propuesta de incluir en el catálogo de elementos a proteger del monolito de sa Feixina, pese a la sentencia que reconoce sus valores patrimoniales, hecho que le ha servicio para calificar de "ideológico" el Plan General. Por su parte, Eva Pomar, de Ciudadanos, ha afirmado que se trata de una propuesta "ideológica" que plantea un "crecimiento que no será sufiente para cubrir las necesidades de la ciudad en los próximo 16 y 20 años". Ha reprochado también que no se contemplen todas las formas de vivienda y ha asegurado que la propuesta creará "más incertidumbre e inseguridad".