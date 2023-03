La propuesta definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma una vez estudiadas las más de 900 alegaciones presentadas por ciudadanos y entidades durante el período de información al público tras su aprobación inicial de noviembre de 2021 incorpora 911.000 metros cuadrados más destinados a equipamientos en relación al último planeamiento, que data de 1998.

La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol ha explicado que por lo que respecta a los equipamientos para toda la ciudad el número de metros cuadrados que se incorporan a la actual propuesta es de 661.641 más, lo que representa un incremento del 30%. En conjunto, para este tipo de equipamientos a escala de ciudad el nuevo plan reserva un total de tres millones de metros cuadrados, en los que se incluyen tanto los ya existentes como los que están previstos en un futuro.

En este sentido la teniente de alcalde ha recordado que este tipo de equipamiento que dan servicio a toda la ciudad van a permitir cohesionar un conjunto de barriadas fomentando de esta forma la denominada "ciudad policéntrica". En este tipo de equipamientos se incluyen los relacionados con del distrito de innovación del Nou Llevant, o los nuevos equipamientos que se plantean alrededor de Son Moix, zona en la que se contempla una nueva estación intermodal que conectará con el tranvía de Son Espases y con los nuevos equipamientos y servicios previstos en la urbanización de Cas Pastors.

Los nuevos equipamientos del Nou Llevant, que incluirán la construcción de centros docentes de referencia territorial de Formación Profesional o universitarios, también estarán conectados con el nuevo tranvía del aeropuerto, permitiendo también de esta forma "la cohesión de las barriadas de Foners, ses Veles, la Soledat, Nou Llevant, el Molinar y Son Malferit".

Por lo que respecta a los equipamientos a escala de ciudad o pueblo, la teniente de alcalde ha explicado que se proyectan con el fin de cubrir las necesidades básicas de cada zona concreta. Se trata de equipamientos que permiten crear nuevos centros de referencia de la barriadas, que preferentemente se integran en una denominada superisla o, en cualquier caso, cerda de calles peatonales y con aceras anchas con el fin de garantizar un entorno seguro y libre de contaminación acústica.

Una de las novedades del nuevo Plan General consiste en la definición de los denominados equipamientos multifuncionales de barrio. Se trata de solares en los que se podrían construir escoletes, centros educativos, centros de día o socioculturales, entre otros. En este caso el nuevo planeamiento prevé destinar 250.000 metros cuadrados más, que se convierten den 303.000 construidos si se ejecutan todos.

Entre los equipamientos locales, la teniente de alcalde ha ejemplarizado los previstos en Pere Garau, con la adquisición por expropiación del solar que actualmente ocupa los antiguos cines Metropolitan, al que se suman otros dos más que ya son de propiedad municial.

También ha puesto como ejemplo la inclusión como equipamiento a raíz de una petición vecinal un solar situado junto a la plaza del Camp den Serralta, que también sería obtenido por expropiación.

En Ses Veles se ha elimiado la posibilidad de construir un equipamiento dentro del actual espacio libre público. En cambio se han calificado como equipamientos dos solares sin construir situados en sus inmediaciones. También se han aceptado nuevos solares para equipamientos locales en Son Cladera o Son Rapinya.

Aprobación de la documentacón "estructurante"

La teniente de alcalde ha manifestado que "espera" poder aprobar la primera parte del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, la denominada documentación estructurante del nuevo planeamiento a lo largo del próximo mes de abril ya sea, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario correspondiente a este mes o en uno extraordinario. Según Truyol, tras el informe favorable al nuevo planeamiento de la Comisión Balear de Medio Ambiente, materializado en la reunión celebrada este jueves, ya solo están a la espera de disponer de los informes preceptivos de varios organismos estatales como puede ser Aena, que espera estén listos "en los próximos días". El Consell de Mallorca ya emitió el suyo hace meses, siendo favorable también a la aprobación definitiva de este nuevo Plan General, aunque con una serie de prescripciones.

Con posterioridad a la aprobación de la documentación "estructurante" del Plan se deberá procederá la de la documentación detallada, trámite que ya se deberá realizar en el próximo mandato antes del mes de noviembre, cuando se cumple el año de la aprobación inicial de la documentación del nuevo planeamiento.

Mientras no estén aprobados los dos documentos la situación urbanística no variará sustancialmente en relación a la existente hasta el momento, pudiéndose autorizar cualquier actuación urbanística que no esté en contradicción con el nuevo planeamiento previsto. De todas formas, según Truyol, la aprobación de la documentación estructurante también se acompañará con un listado de los artículos del anterior Plan General que quedan derogados y cuáles aún están en vigor.