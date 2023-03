Las altas en el padrón de habitantes de Palma ya pueden realizarse online sin tener que acudir presencialmente a ninguna oficina municipal ni solicitar cita previa como hasta ahora. Esta es una de las mejoras introducidas en los trámites padronales por la concejalía de Justicia social, Feminismo, LGTBI, Alberto Jarabo, de quien también depende el departamento de Población.

Este departamento también ha introducido otra mejora que estará operativa desde este jueves y que ha sido amplianmente demandada en especial por un sector de la población mayor de 65 años. Estos ciudadanos, a partir de este jueves, podrán acudir a la Oficina de Información al Ciudadano de Son Moix para, de forma presencial y sin necesidad de disponer de cita previa, realizar los trámites padronales que necesiten, incluidas las altas, bajas y cambios de domicilio, entre otros. Por ello, Jarabo ha resaltado que ya no hará falta que estas personas llamen al 010 para obtener cita.

Los trámites telemáticos del padrón podrán ser realizados por todas los ciudadanos mayores de 18 años que sean titulares de una vivienda en propiedad o dispongan de un contrato de alquiler, que son los mismos documentos que, en general y salvo excepciones relacionadas con personas sin hogar o inmigrantes no regularizados, se exige en estos momentos para proceder al empadronamiento presencial.

El teniente de alcalde ha recordado que el empadronamiento en línea se puso en funcionamiento a partir del 2 de mayo del año pasado para inscripciones individuales de habitantes mayores de edad, confirma digital y titulares de una vivienda. Se trata de una buena opción para obtener el empadronamiento sin tener que solicitar cita previa o ir de forma presencial a una oficina de atención al público.

En estos momentos la media mensual de espera para la obtención de la cita previa para un trámite padronal es del 10,86 días desde el momento en que esta se solicita llamando al 010. Se trata de un período de tiempo que el propio teniente de alcalde ha calificado de "excesivo", pese a que Palma, en comparación con otras ciudades del Estado con parecido número de habitantes, es la primera de España en relación a los movimientos padronales que gestiona. Al respecto, ha recordado que "solo en el mes de enero se han gestionado un total de 94 empadronamientos".

Con estos dos cambios se pretende agilizar el sistema, que padece picos de demanda en determinados meses del año que afectan a la disponibilidad de citas y que están condicionados por factores como campañas de Emaya o los períodos de escolarización.

Según Jarabo, "en estos momentos no hay posibilidad de aumentar el número de citas padronales porque el personal de las OACs también se encarga de la tramitación de otros trámites administrativos además de las correspondientes al empadronamiento, como son las de información fiscal, el registro general municipal y las correspondientes al registro general para otras administraciones, la emisión de certificados de viaje y de empadronamiento o la tramitación de la tarjeta ciudadana, entre otros.

Entre las recomendaciones que se hacen a los ciudadanos que quieren o necesitan solicitar una cita presencial se señala como más importante que vayan consultando el calendario periódicamente en la web municipal, ya que a menudo se general nuevas citas o bien se liberan otras por incomparecencia o cancelaciones.

Uno de los factores a tener en cuenta es el elevado grado de incomparecencias que se dan que, en función de los meses del año, oscilan entre el 18% y el 21%, en detrimento de los ciudadanos que necesitan una cita, por lo que se ha propuesto en alguna ocasión penalizar a aquellos ciudadanos que no acudan y que no la hayan cancelado previamente, algo que no se ha llegado a materializar.