Desde finales de 2015, la ley obliga a todos los ayuntamientos a empadronar a sus ciudadanos sin importar su situación administrativa, sea regular o irregular. Lo recuerda Catalina Trobat, coordinadora general de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Palma. «En Cort lo estamos haciendo atendiendo a la diversa casuística».

Palma, «entre las cuatro ciudades de España que cumple la normativa», empadrona a personas que no tienen un contrato de alquiler o escritura y a personas que viven en un asentamiento o en una vivienda okupada. En estos dos casos, explica Trobat, «debe solicitarse que venga un funcionario municipal para que simplemente acredite que se reside allí. Es cierto que hay poco personal. Si a los tres meses no ha acudido el inspector, automáticamente se empadrona a la persona. En el caso de una chabola, se le empadrona en el solar donde se ubica». El interesado debe explicar en la oficina municipal que no tiene contrato y que precisa que Servicios Sociales le haga un documento que recoja esa situación. Si el caso es muy extremo y no puede esperar tres meses - «debe tratarse de un enfermo o de un caso de violencia de género, por ejemplo»- excepcionalmente se le empadrona en un domicilio ficticio, que es Cort o el edificio de Avenidas. «También empadronamos a las personas acogidas en centros residenciales y por supuesto a los casos de sinhogarismo. Esto lo hacemos a través de la UMES de Creu Roja. Se les empadrona en domicilio ficticio», especifica.

Por último, también se empadronan en Palma casos excepcionales que no poseen ningún documento acreditativo. «Son casos muy excepcionales, en ocho años sólo he visto uno», asegura.

«En caso de que vivan con alguien que cobra el Ingreso Mínimo Vital, nosotros certificamos que no se trata del mismo núcleo familiar, por lo que nunca se perdería la ayuda», añade.

"Cobrar es un fraude"

«Recuerdo que si un arrendador no quiere darte el contrato o escritura y te pide 500 euros para empadronarte es un fraude. El problema es que falta una ley que desarrolle las sanciones por estas infracciones de la ley», señala. «El miedo está provocando estos abusos», denuncia.

Trobat insiste en que la gente en situación irregular «debe empadronarse más que nunca porque es una prueba de residencia de los tres años para el arraigo social, que es lo que pide Extranjería para tener los papeles».

Por último, cabe señalar que la justicia está empezando actuar contar los abusos. Anuló la normativa impuesta por el gobierno municipal de Premià Mar, donde no se facilitaba el empadronamiento a quienes no pudieran certificar la titularidad del inmueble de residencia.