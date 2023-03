No ha habido sorpresas en el pleno municipal extraordinario celebrado esta mañana en Cort con el fin de aprobar las nuevas tarifas de las escoletes municipales de 0 a 3 años para garantizar la gratuidad en los doce centros de Educación Infantil y Primaria gestionados por el Patronat Municial d'Escoles d'Infants.

Los grupos municipales que conforman el equipo de gobierno de Cort (PSIB.PSOE, Podemos y Més per Palma), junto con el PP y Ciudadanos han votado a favor de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público para la prestación de este servicio municipal. De esta forma, tal como ha recordado el concejal de Educación y Política Lingüística de Cort, Llorenç Carrió, los 948 menores escolarizados en las once escoletes municipales, más la de Verge de la Salut, que también gestiona el Patronat, no abonarán ninguna tarifa por los servicios que se les dará entre las 8,30 horas y las 15 horas, incluyendo también en esta bonificación el desayuno y la comida.

Se establece una cuota de matrícula de 155 euros que se abonará solo una vez en los tres cursos posibles de asistencia, además de un precio de 30 euros para la denominada Escola Matinera de 7,30 horas a las 8,30 horas y de 40 euros entre las tres y las cuatro de la tarde.

Asimismo se han aprobado bonificaciones del 50%, estimando algunas enmiendas presentadas por el PP, para la matrícula de admisión que se aplicará a las familias en situación de vulnerabilidad sociofamiliar o económica y otras situaciones de necesidad social.

A las familias anteriores se les aplicará también una reducción del 100% de las cuotas de la guardería de mañana y tarde, del 50% a las monoparentales y numerosas con niveles de renta superiores a los 40.000 euros y del 25% a los hijos de mijeres víctimas de violancia machista.

Carrió ha recordado que la ordenanza actual, que data de 2013, ya tiene diez años de antigüedad y permite que el 92% de las familias tengan algún tipo de bonificación en sus cuotas, siendo de 100 euros al mes el precio medio que pagan actualmente el 80% de las familias.

Medida "insuficiente" y "electoralista

Pese a su voto favorable, la portavoz del PP, Mercedes Celeste, ha criticado duramente una medida que ha calificado de "absolutamente electoralista", puesto que, tal como ha recordado, "han estado gobernando ocho años y han esperado a hacerlo cuando les faltan 24 horas para marcharse". Asimismo, ha puesto de manifiesto que, con ella, "constatan el fracaso de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha sido incapaz de aplicarla a todos los cursos de 0 a 3 años, y ahora lo hacen en Palma presionados por Més".

Igualmente, ha criticado el hecho de que la gratuidad se ponga en marcha eliminando una partida de 165.000 euros destinada a mejorar tanto el personal educativo como los técnicos de una 'escoleta'.

Ciudadanos había presentado una enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada en la que solicitaba "la gratuidad efectiva" y, en consecuencia que se eliminaran tanto la matrícula como el pago de las guarderías de mañana y tarde. La portavoz de este partido en Cort, Eva Pomar, ha manifestado que en esta cuestión "queremos ser más ambiciosos y creemos que con el incremento de la recaudación municipal de estos últimos años se podría haber conseguido una gratuidad efectiva que costara cero euros de vedad a las familias".

El grupo municipal de Vox ha optado por la abstención.