El fuerte incremento de los precios del alquiler en Palma está generando un efecto de exclusión residencial cada vez más extendido que además va incluyendo cláusulas y requisitos que cada día son más discriminatorios para los más vulnerables.

En esta ocasión, le ha tocado a los fijos discontinuos. Empieza a haber en algunos portales inmobiliarios anuncios donde los arrendadores exigen sin ningún tipo de ambages que se abstengan de la oferta los trabajadores fijos discontinuos, que son más de 85.000 empleados en Baleares, en su mayoría del sector turístico.

Piso zona Reyes Católicos

En dos portales inmobiliarios distintos, se anuncio el mismo piso por 780 euros. Está ubicado en la zona de la Soledat Nord, por Reyes Católicos. Se trata de un cuarto sin ascensor con una gran terraza comunitaria. El inquilino tendrá a su disposición 25 metros cuadrados distribuidos entre una cocina, una habitación, una sala de estar y un baño. “Todo reformado”. El anunciante exige nómina mínima de 1.500 euros y trabajo fijo todo el año. “Para entrar a vivir se piden dos meses de fianza, el mes corriente, más agencia, total cuatro meses. 780X4=3.120 euros”.

El anuncio en cuestión, consultable en internet, sigue en la escalada de condiciones: “Abstenerse fijos discontinuos, se pide nómina fija todo el año, 12 meses con sus pagas extra”. Además, “se pedirán referencias a los anteriores caseros si procede”. Tampoco se aceptan mascotas.

En uno de los portales, el anuncio es bastante más extenso y recoge un texto que dice así: “Abstenerse comentarios sean o no ofensivos. Sólo gente interesada. Todos nos quejamos de los precios de alquiler, pero nadie se queja del precio del iPhone y otros móviles de última generación, coches, consolas, videojuegos, vicios, hipotecas abusivas, préstamos abusivos, etc. Estamos en una sociedad en la que casi nadie se priva de nada, veo colas de gente comprando por cualquier centro donde vayas, no nos engañemos, seamos realistas”.

Mucha demanda y poca oferta

La semana pasada, el Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Baleares advirtió que a día de hoy es muy complicado encontrar ofertas de alquiler por debajo de los mil euros. Apuntaron que se trata de un mercado con mucha demanda y poca oferta y que el perfil de demandantes mayoritario busca viviendas de entre 700 y 800 euros al mes. El mercado está en una espiral de subidas, pues cada vez que la vivienda se queda vacía, muchos arrendatarios optan por subir el precio de la renta entre un 10 y un 15%.