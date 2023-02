El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma ha ordenado a la empresa Sampol, que se encarga del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad y que, dentro de este contrato, ha procedido también al arreglo de los surtidores del monolito de sa Feixina y al cambio de su iluminación, que solo se utilice luz blanca.

"Nuestra intención no es la de resaltar este monolito franquista", ha manifestado esta mañana del alcalde, José Hila, sorprendido por la gama de colores, y reiterando que la luz debe ser blanca y que lo único que ha hecho Cort al respecto ha sido, como en las demás fuentes de la ciudad que no funcionaba, ponerlas otra vez en uso, y cambiar su iluminación por focos LED, con mucha menos potencia que antes.

Hila ha recordado que se trata de un monumento franquista "y siempre he manifestado que mi intención es de derribarlo, aunque hay una sentencia, recurrida por Memòria de Mallorca, que no nos deja". En este sentido, tras reiterar que la única iluminación que tendrá el monolito es la que ya tenía antes de luz blanca, aunque con focos LED y con menos potencia, ha manifestado que "la mejor noticia para la ciudad sería que ya no estuviera en pie por todo lo que representa".

Por su parte, la concejala de Infraestructuras, Angélica Pastor, ha manifestado su sorpresa por el hecho de que el monolito apareciera iluminado con distintos colores, puesto que, si bien el sistema que se ha incorporado a esta fuente al igual que en otras de la ciudad permite esta variedad cromática, la "instrucción" que tiene la empresa que se ha encargado tanto de su instalación y que también lleva el mantenimiento de esta fuente al igual que las demás es que "tanto los surtidores como el estanque y el monolito sean iluminados con luz neutra". Ha afirmado que esta instrucción que está en el contrato fue reiterada a la empresa hace unas semanas, cuando ya se pudo observar que el monolito cambiaba de color, alegando que se estaban haciendo pruebas.

El realce del monolito que el Tripartito de Cort quiere derribar ha causado extrañeza por cuanto ha coincidido en el tiempo con la decisión del Consell de Mallorca de solicitar al juzgado de lo contencioso administrativo número cuatro que tome en consideración el aplazamiento de la declaración como Bien Catalogado del monolito al menos hasta que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por Memória de Mallorca que obliga "por imperativo legal" a proteger este monumento.