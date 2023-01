La Diada Ciclista de Sant Sebastià ha "pinchado" en su regreso a la normalidad por lo que respecta al número de participantes, aunque no por la ilusión y las ganas de las personas que han acudido esta mañana a esta tradicional cita del día del patrón de la ciudad que este año cumple su 42 edición.

Los organizadores calculan que han pasado por debajo del arco de salida instalado en la plaza de Santa Eulàlia "más de 5.000 personas", las 4.000 que se inscribieron telemáticamente, más las 500 integrantes de los cinco grupos participantes y las que han acudido esta mañana a recibir el dorsal en las cuatro mesas instaladas antes del inicio de la carrera. En cualquiera caso, se trata de una cifra muy alejada de las conseguidas por diadas de años precedentes, como la de 2012, con una participación récord de 12.000 inscritos o la de 2011, con 10.000 debido al mal tiempo.

En las ediciones anteriores a la pandemia la participación tampoco era tan elevada como en estos dos años señalados, además de haber pasado por varias vicisitudes como la suspensión del acto en 2017 debido a las intensas lluvias.

Una de las características de la edición de este año ha sido la elevada participación de familias con hijos pequeños. Han acudido a la cita también cinco grupos numerosos pertenecientes a los colegios Sant Rafel, Sagrat Cor, Son Serra, el CIDE y la AFA Mariàn Aguiló.

Poco después de las doce de la mañana el alcalde, José Hila, e Hilari Llabrés, en representación de Caixabank, entidad patrocinadora del evento, acompañados por el atleta de paraciclismo Martín Berchesi, que este año ha actuado como embajador de la Diada, han contado la cinta de salida. Acto seguido el alcalde ha dado el bocinazo del "sus" de la prueba y ocho integrantes del Club ICC, de la Federació Balear de Ciclismo, han comenzado a rodar, seguidos de los más de 40 participantes del grupo del colegio Sant Rafael que se apostaron en el punto de salida a las 10 y media de la mañana, entre ellos Mati Wendler, su amigo Marc Vila y Jose Luis López.

José Parreño Aparicio, a sus 85 años, ha sido fiel también a la Diada de este año, un evento al que desde hace más de tres décadas, casi desde sus inicios, no ha faltado. Incluso realizó el recorrido en solitario en los años de la pandemia y cuando se suspendió por la lluvia. Este año, no obstante, no ha participado con su típido avión réplica de uno del SAR, aunque ha asegurado que sí lo hará el próximo año.

A su llegada a Son Moix los participantes han podido disfrutar de animación infantil a la espera de la entrega de los premios a los grupos (200 euros en metálico a los tres más numerosos) y del sorteo de regalos.