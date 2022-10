Las canteras, a debate: «El proyecto de Sa Garrigueta no tiene en cuenta el entorno humano»

Las entidades ecologistas y vecinales no cesan en sus denuncias sobre el ‘boom’ de las canteras en Mallorca. Explotaciones como las de Can Negret, Sa Garrigueta Rassa, Can Rosselló, Son Amat o Can Tomeu fueron ayer objeto de debate en el encuentro que acogió el Club Diario de Mallorca.

La ponente principal, Catalina Salvà, arquitecta y urbanista, defendió la significativa diferencia entre las canteras de ‘marès’ y las de áridos. En su recorrido por las alternativas al modelo actual de explotación, Salvà apostó por el material local y la renaturalización de las canteras antiguas. «El proyecto de Sa Garrigueta, por ejemplo, no tiene en cuenta el entorno humano», insistió la arquitecta. La portavoz del GOB, Margalida Ramis, reclamó proyectos que «compensen» a los vecinos, además del medio ambiente, por el sufrimiento generado. También denunció el «escaso control» de las administraciones, que en «muchos casos» no han controlado los perímetros de explotación o incluso las licencias de actividad. Por su parte, Margalida Rosselló, de Terraferida, reiteró la «gravedad» del aumento de actividad de estas explotaciones y la «destrucción sistemática» que generan. La presidenta de la Federación de Vecinos de Palma, Maribel Alcázar, participó también en la mesa redonda. Advirtió de que las canteras suponen «una gran amenaza para el futuro» y reclamó una mayor participación ciudadana para buscar soluciones.