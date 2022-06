Sonia Vivas firmó tres contratos para la semana del Orgullo por 43.000 euros

La exconcejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, plasmó su firma en la formalización de tres contratos menores para sufragar los gastos de la semana del Orgullo que, con el apoyo del Ayuntamiento, debía organizar entre los días 18 y 25 de este mes la entidad Ella Global Comunity presidida por Kristin Hansen.

La suma de todos ellos, cuyo pago está en el aire después de que el alcalde, José Hila, decidiera el jueves de la semana pasada destituir a la concejala y suspender la celebración de la también denominada Pride Week de Palma es de 43.000 euros.

El primero de los contratos formalizados y que no ha sido retirado del perfil del contratante municipal, es el referente al «diseño, dirección artística, coordinación y gestión de las actividades de la fiesta del orgullo LGTBI de Palma 2022».

Este contrato se adjudicó el 6 de abril del presente año a la empresa DEEJAYSGRUP S.L.U por un importe de 18.029 euros, IVA incluido. Esta cantidad es la máxima permitida en este tipo de contratos.

En él se incluye la organización de un desfile animado por carrozas, música, comparsas y grupos de batucada y baile que tenía que discurrir por calles céntricas de la ciudad como la Rambla, Unió, el paseo del Born, la avenida Jaume III y el paseo Mallorca, entre otros.

Además de este desfile, que finalmente fue anulado debido a la polémica generada cuando se conoció la intención de realizarlo, el gasto aprobado incluía la realización de una fiesta en el Parc de sa Feixina al finalizar el desfile, con distintas actividades a determinar y varias actuaciones musicales.

Además, en sa Feixina, se preveía la colocación de stands de entidades, empresas y particulares con el fin de llevar a cabo distintas actividades de sensibilización hacia el colectivo.

Si bien esta contratación sigue vigente, ya se había anunciado que no se realizaría el desfile y que la fiesta del día 23 de sa Feixina se convertía en una semana de actividades. No se sabe a ciencia cierta si este contrato podría cubrir legalmente el coste de la organización.

Tampoco se estipulaba qué hacer en el caso de que el acto se tuviera que suspender por fuerza mayor o por otras causas. Lo que sí se estipula es la forma de pago, que se realizaría en base a la presentación de facturas, «expedidas por la entidad y conformadas por la responsable del contrato». Si no se cumple este requisito «se considerarará que el trabajo no está acabado y no se conformarán las facturas», se indica en las bases.

Lo anterior significa que, si bien existe un gasto aprobado de 18.000 euros, el pago no se hará efectivo si no se presentan los justificantes de la actividad realizada.

Además de este contrato, con posterioridad se formalizó otro, también menor, por un máximo de 18.000 euros más, para el servicio de sonorización e iluminación de dos conciertos previstos en el programa de la Palma Pride Week. Se trata del concierto que estaba previsto celebrar el pasado sábado, día 18 de junio, en el Parc de sa Feixina, con motivo de la inauguración de la semana, y del que debía realizarse en este mismo emplazamiento el próximo día 25, coincidiendo con su clausura. En este caso se estipulaba que si uno o más conciertos se suspendía por causa justificada antes del día 14 de junio, el Ayuntamiento no se hacía responsable. Por el contrario, debería abonar el 25% si la suspensión se realizaba entre el día 15 y 18 de junio, como ha sucedido.

Existe un último contrato, de 7.200 euros para el pago de una ambulancia de soporte vital.

Cort asume además el pago de otros 18.000 euros para la fiesta y el concierto que la entidad Ben Amics ha programado para el próximo día 28, tras la manifestación, que sigue en vigor.