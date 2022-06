El anuncio del alcalde de la decisión de suspender la celebración de la semana del Orgullo ha tenido una respuesta inmediata por parte de la hasta ahora titular de la concejalía de Justicia Social y LGTBI: "Que el alcalde se atenga a las consecuencias". En este sentido Vivas ha recordado que se trata de un acto que ha sido debidamente aprobado por los órganos de gobierno de Cort y que ha supuesto un desembolso económico para la empresa promotora del mismo por lo que "quizá ésta quiera emprender acciones legales" al respecto.

Desde el Ayuntamiento se ha manifestado que la decisión de suspensión de la semana del Orgullo es firme hasta el punto de que ya se ha ordenado también la retirada de la publicidad contratada a distintos medios.

En relación a su destitución por parte del alcalde Vivas sostiene que se ha producido una vez que ella había anunciado su renuncia a la concejalía, al considerar que en los últimos años ha visto como "los partidos del pacto han utilizado el colectivo LGTBI en su propio beneficio.

En relación a su actitud como concejala no adscrita "veré lo que vayan presentando" y se posicionará en consecuencia, aunque ha advertido que a partir de ahora "hablaré de temas que me he ido callando" como la situación de los caballos de las calesas "que como animalista no puedo permitir", algo que ya se ponía de manifiesto en el comunicado hecho público el miércoles.

La concejala socialista Helena Navarro, que se ocupa de Turismo y Sanidad asumirá la concejalía de Justicia Social y LGTBI que deja vacante Vivas.