Sin certificados de empadronamiento desde el jueves

Desde el jueves de la semana pasada el Ayuntamiento de Palma no puede emitir certificados de residencia para viajes ni de empadronamiento de forma on line ni en ninguna de las oficinas de atención al público debido a una caída del sistema. Este hecho provoca numerosos problemas a los ciudadanos que se desplazan hasta las oficinas municipales para hacerse con uno de los anteriores documentos, puesto que deben regresar a sus casas sin haber podido realizar el trámite. También provoca numerosas consultas a los funcionarios de atención al público de las distintas oficinas, que no pueden dar ninguna explicación sobre lo que está pasando más allá de que «ha caído el sistema» y que «se está arreglando» con el fin de que pueda volver a estar operativo cuanto antes. Se espera que hoy ya funcione.

El PP reclama que Hila explique en el pleno por la sentencia contra Jhardi El grupo municipal del PP quiere que el alcalde, José Hila, comparezca ante el pleno del próximo jueves con el fin de que explique su posición en relación a la sentencia condenatoria contra la exteniente de alcalde de la Función Pública Aurora Jhardi por haber decretado la retirada de la licencia de publicidad dinámica a los tiketeros de una empresa del Grupo Cursach. Los conservadores también pretenden que el equipo de gobierno apruebe explícitamente su respeto a las decisiones judiciales contra la expresidenta de Emaya Neus Truyol, que rechacen las declaraciones en las que manifestaban sentirse perseguidos y que pidan disculpas a la ciudadanía por poner en entredicho la separación de poderes. Abiertos al tráfico Ramon Llull, el Temple y Antoni Planas i Franch Tal como estaba previsto el pasado fin de semana abrieron al tráfico las calles Ramon Llull, el Temple y Antoni Planas i Franch una vez finalizadas las obras de asfaltado.