Empleo en Mallorca: «Ojalá entre en Marriott, por la covid estuve 18 meses en paro»

Gente frotándose el cuello, la cara y las manos, repasando en voz baja las respuestas que quieren dar, pensando a veces incluso en alto...los nervios eran palpables ayer en la sede de PalmaActiva, donde por primera vez desde que se declarase la pandemia por el coronavirus tuvo lugar este jueves, y continuará hoy viernes, una macroselección de personal para una única empresa: Marriott International.

«Ojalá me seleccionen, por la covid estuve dieciocho meses en paro y ahora lo que necesito es trabajar», señalaba ayer con ilusión Vanesa Llavero. Con las mismas ganas de encontrar un empleo se mostraba Daniel García, quien con orgullo contaba a este diario que prácticamente ha hecho «de todo en esta vida. He sido albañil, fontanero, electricista, he estado en la legión...». Su situación económica no es fácil: «Mi mujer y yo estamos en paro y tenemos tres hijos, andamos bastante justillos», reconoció. Por eso, aunque declaró que buscaba trabajo de friegaplatos o ayudante de cocina, confesó que «estaría dispuesto hasta a picar el suelo».

Vanesa tampoco se encuentra en un buen momento económico, por este motivo también se mostró dispuesta a conseguir cualquier puesto ayer en Marriott International: «No cobro ni paro, ni ayuda, ni nada y lo que necesito es trabajar», aseguraba.

60 candidatos por hora

PalmaActiva ha sido la encargada de organizar el proceso de selección de la cadena hotelera debido a las dificultades con las que se encontró esta el año pasado para conseguir personal cualificado. Fue «un gran reto», se sinceró ayer la responsable de Recursos Humanos de Marriott International, Marian Mesquida, quien explicó que debido a la pandemia «ha habido una fuga de talento en el sector turístico difícil de reponer».

Así, tras la previa selección realizada por parte de PalmaActiva, la cadena hotelera entrevistó ayer, y continuará hoy viernes- a un total de mil candidatos para finalmente cubrir 130 puestos de trabajo. Las vacantes son variadas, desde recepcionistas y ayudantes de recepción, hasta socorristas, cocineros/as y camareros/as de pisos. En cuanto al tipo de contrato que la cadena hotelera ofrece, cabe destacar que se trata de contratos fijos o fijos discontinuos. «Debido a la reforma laboral estas son las condiciones, creemos que muy interesantes para el sector», puntualizó Mesquida.

¿Cómo se organizan las jornadas? Se ha convocado a 60 candidatos cada hora en horario de mañana y tarde, según explicaron desde PalmaActiva, que señaló que «se han apuntado el doble de personas convocadas». De hecho fue tal el aluvión de inscripciones recibido hace un mes cuando se publicó la convocatoria, que a los dos días tuvieron que cerrar el proceso de selección.

Buenas previsiones

Que empresas como Marriott International hayan empezado antes los procesos de selección de personal pone de relieve, como señaló el regidor de Promoción Económica y Ocupación del ayuntamiento de Palma, Rodrigo Romero, que «hay una cierta reactivación del sector en previsión de que la temporada será muy buena».

En vista de que las previsiones son en general positivas para la temporada turística que ya se otea en el horizonte, Montserrat San Juan busca en estas jornadas de selección una oportunidad: «El último año trabajé diez meses de refuerzo por la covid para una empresa de Calvià, pero como la incidencia está bajando parece ser que ya no nos necesitan y ahora estoy buscando trabajo de camarera de pisos para Marriott», explicaba. Cristian Casanovas es otra de las caras que ayer deslumbraban por la ocasión laboral que se le presentaba. Él busca un cambio: «He sido socorrista y he trabajado en venta en tiendas, pero me presento a ayudante de recepción aunque no tenga experiencia en ello».