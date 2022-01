El Circ Social denuncia la exclusión del sector del circo no profesional en la gestión participativa de la fábrica Can Ribas. «Queremos mostrar nuestra indignación por el proceso de cesión de la fábrica Can Ribas a una única asociación, no inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas», señala la asociación. Esta entidad critica al concejal de Cultura, Antoni Noguera, por abandonar desde el principio de la legislatura a las pequeñas asociaciones de la ciudad de artes escénicas y circo.