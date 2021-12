Luces de Navidad alternativas: la periferia de Palma brilla sin el millón de Cort

Cuando hay carencias, los vecinos se autogestionan. En lo bueno y en lo malo. Sucede lo mismo con las luces navideñas, a priori (si no entramos a valorar su sostenibilidad, claro) una cuestión positiva incluso si su vecino tiene el balcón más kitsch del barrio. ¿A quién no le levanta una sonrisa una terraza que parece Eurodisney cuando se pone el sol? El caso, que allí donde no llega la mano de Cort, desembarca el ingenio vecinal.

