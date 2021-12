El pleno del Ayuntamiento de Palma, con el voto a favor de los concejales del equipo de gobierno (PSOE, Podemos y Més per Palma), los votos en contra del PP y Vox y la abstención de Ciudadanos y del concejal no adscrito, ha instado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que proceda a modificar el Plan Director del Aeropuerto y se rectifiquen sus previsiones de crecimiento, "ya que estas se realizaron con parámetros externos a la realidad insular y sin considerar ningún factor intrínseco en relación a los recursos y capacidad de la Isla de Mallorca". Además en el acuerdo se especifica también que este Plan Director, aprobado en 2001 no pasó por la "evaluación ambiental estratégica".

El pleno ha denegado asimismo la aprobación inicial del Plan Especial del aeropuerto, documento urbanístico imprescindible para que se puedan autorizar las nuevas actividades previstas dentro de la zona aeroportuaria no relacionadas con la actividad aérea, así com las nuevas construcciones previstas que, según la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, supone un crecimiento del 77% en relación a la edificabilidad actual, ya que se permite un incremento de otros 470.000 metros cuadrados construidos. Además, Truyol ha puesto de manifiesto que la previsión del crecimiento del aeropuerto para los próximos años que alcanza los 50 millones de pasajeros, una cifra "completamente inasumible" que supone prácticamente doblar los pasajeros que llegaron a Son Sant Joan en 2009. Truyol ha explicado que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) presentó hace dos años esta propuesta de aprobación de Plan Especial, que fue contestado por los técnicos municipales señalando numerosas deficiencias que, pese a los repetidos requerimientos realizados por la administración municipal, no han sido rectificadas, de ahí que todos los informes jurídicos y técnicos son contrarios a esta aprobación. La teniente de alcalde ha señalado que si Aena pretende invertir en el aeropuerto en su modernización y adaptación medioambiental, mejorando sus servicios, en proyectos de "ambientalización" con el fin de mejorar sus consumos de energía y de agua, el en transporte público apoyando la llegada del tranvía a las instalaciones aeroportuaria lo la rehabilitación patrimonial del entorno. El grupo municipal del PP cambió en el último momento el voto de la comisión que era de abstención por el de votar en contra de la resolución. El concejal conservador Julio Martínez, tras aceptar que se trata de una decisión "reglada" por lo que se debe rechazar, aunque manifestó "no entender" por qué razón el equipo de gobierno lleva este punto al pleno en lugar de negociar con el ministerio. Una postura similar ha sido explicada después por la portavoz del Ciudadanos, Eva Pomar, aunque el voto de este grupo ha sido el de la abstención, al igual que la del concejal no adscrito, Josep Luís Bauzá. Por su parte, Fulgencio Coll, de Vox consideró que tras esta denegación del Plan Especial, "hay una resistencia a la modernización para dar más servicio, más comodidad y más dinamismo". Gabriel González del Valle, vicepresidente de la Federació de Veïns de Palma, ha intervenido en el pleno apoyando la resolución municipal y el rechazo del Plan Especial abogando por un modelo de crecimiento tanto del puerto como del aeropuerto "que debe liderar la gestión del puerto y del aeropuerto".