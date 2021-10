«Cort no aprobará el Plan Especial del aeropuerto porque incrementa el pasaje y casi duplica la superficie construida»

Neus Truyol Caimari (Palma 1978), socióloga de formación, es concejala en Cort desde 2013 en sustitución de la fallecida Marisol Fernández. Procedente de Iniciativa Verds, entre 2015 y 2019 formó parte del equipo de gobierno municipal como teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidenta de Emaya. Ahora ocupa la concejalía de Modelo de Ciudad y aspira a encabezar, con Miquel Àngel Contreras como segundo, la lista de Més a Cort en las próximas elecciones municipales de 2023.

Ha decidido presentarse a las primarias para liderar Més en Palma. ¿Por qué ha dado este paso?

Ya hace unos años que estoy en el Ayuntamiento y creo que el trabajo realizado en estas casi tres legislaturas avala que soy una persona implicada con la política municipal y con el partido, algo que también es un aspecto importante tanto por el trabajo interno para cohesionar a Més y para que sea un proyecto con una importante visión estratégica y con una fuerte representación social, y con ganas de seguir empujando en este sentido.

¿Cuenta con el beneplácito del actual coordinador general Antoni Noguera?

Las candidaturas son autónomas y la militancia y todos los simpatizantes deberán decidir qué persona encabezará la lista.

¿Cree que se presentarán más candidatos o candidatas?

Lo desconozco, aunque es posible porque aún quedan un par de semanas para que se puedan presentar propuestas de candidatos. Si se presentan, serán bienvenidos evidentemente, porque significará que somos un proyecto vivo y que hay distintas personas que quieren dar este paso al frente.

¿Cuándo tendrá lugar la votación?

El próximo día 24 de octubre, aunque las inscripciones se podían realizar hasta este fin de semana.

¿Lo anterior quiere decir que si usted gana, automáticamente será candidata?

Así es. En esta primera votación se deciden los dos primeros puestos de la candidatura y, con posterioridad, se procederá a elegir el resto de la lista, mediante primarias abiertas a toda la ciudadanía.

"Sin la prohibición del alquiler turístico en pisos los precios no serían altos, sino estratosféricos"

¿Por qué cree que Antoni Noguera ha decidido no presentarse?

Se lo tendría que pedir a él, aunque ya manifestó que consideraba que ya había participado en primera línea política en las instituciones durante un tiempo con distintas responsabilidades, ha sido el alcalde de Palma y ahora está planteándose otros retos personales y profesionales, aunque le insisto en que esta pregunta debería contestarla él.

Si finalmente usted es la candidata sería la primera vez que el número uno no es del PSM ¿Qué queda del antiguo PSM en el actual Més per Palma?

Diría que hemos superado esta dinámica. En Palma, entre la militancia nos consideramos del mismo proyecto que es Més per Palma. Todos tenemos nuestros orígenes en partidos anteriores a Més, porque esta formación apenas tiene diez años de vida y hay gente que milita en otras formaciones desde antes, aunque creo que ya somos una síntesis de distintas propuestas. En este sentido somos un partido de izquierdas, ecologista, feminista, soberanista y antirracista de Palma y de Mallorca.

¿Como teniente de alcalde de Modelo de Ciudad se siente cómoda con sus socios del PSIB-PSOE y Podemos?

Sí. Estamos trabajando muchísimo y creemos que las políticas que estamos aplicando lo avalan. Pero es cierto que somos tres partidos distintos con objetivos políticos y estrategias distintas y que también ponemos el acento en aspectos diferentes. Como consecuencia, tenemos nuestras discrepancias. Creo que, en general, tanto al PSOE de Palma y a Podemos les falta valentía para afrontar determinadas cuestiones estratégicas que afectan a la ciudad y a nivel global en todo el Estado como son las políticas de vivienda, o las tendentes a cambiar el modelo productivo para frenar el cambio climático. Por eso debemos cambiar el foco y creo que los demás socios son más débiles con este tipo de propuestas.

¿También incluye a Podemos?

Si, claramente.

¿Cuál es su propuesta para el decrecimiento?

Desde Més en el pasado mandato conseguimos la prohibición del alquiler turístico en pisos, limitamos los nuevos hoteles en la ciudad, y ahora es la hora de los cruceros. Evidentemente la pandemia ha hecho que no lleguen tantos cruceros como antes, pero no nos podemos permitir llegar al número de 2019. Consideramos que se trata de un objetivo imprescindible para poner un poco de sentido común y juicio al modelo turístico que tenemos porque la ciudad padece de un alud y una presión humana de turistas muy importante.

"Hay que agilizar las expropiaciones de pisos vacíos y prohibir la compra de viviendas a no residentes"

¿Y qué número de cruceros sería aceptable?

Ahora no le puedo dar un número concreto porque es una cuestión en la que estamos trabajando. Poner límites es poner un techo, pero en cualquier caso no podemos volver, y debemos reducir de una forma importante las cifras que tuvimos en 2019.

¿Está de acuerdo con la actuación en Nuredduna o su silencio está determinado por el pacto?

Estoy completamente de acuerdo. Piense que Palma es la octava ciudad española en población, aunque es de las urbes con menos zonas peatonales. Además si añadimos la densidad elevada que tenemos de vehículos debemos adoptar medidas valientes para revertir esta situación, que pasan por la mejora del transporte público y la pacificación del tráfico ganando espacio para los viandantes y las peatonalizaciones.

¿Cree que la prohibición del alquiler turístico en pisos ha favorecido el acceso a la vivienda?

Haría la pregunta al revés. ¿Qué habría pasado en Palma si el alquiler turístico en piso hubiera estado permitido? ¿Cómo habría afectado a los precios? Para mí la respuesta es clara. Los precios serían aún más elevados que ahora y ya lo son mucho. Por eso necesitamos medidas para poder limitar los precios de alquiler y las dinámicas inmobiliarias ya que los precios son al alza y puramente especulativos, especialmente por lo que se refiere a los grandes tenedores. Quien tiene más pisos, la banca, los grupos buitre y las grandes inmobiliarias, son los que marcan los precios. Si el alquiler turístico estuviera permitido los precios no serían altos como ahora, sino estratosféricos.

¿Y el problema no se debe también a que hacen falta más viviendas?

En Palma se están construyendo pisos tanto por el sector privado como por el público. En colaboración con el Govern balear y el Ayuntamiento se están construyendo 250 viviendas en régimen de alquiler. Estamos haciendo los deberes, aunque necesitamos más financiación para poder hacer más políticas activas de vivienda. Por otro lado, el sector privado también está construyendo viviendas. De hecho, desgraciadamente tenemos noticias de que buena parte estas viviendas privadas son de lujo con unos precios absolutamente desmesurados por el poder adquisitivo de la mayoría de ciudadanos de Palma y de Balears. Lo anterior pone de manifiesto que tenemos una fuerte inversión internacional en inmuebles, lo que provoca que los precios suban. Por ello, insisto en que no se debe adoptar solo una medida para contener precios, sino que son necesarias varias, entre ellas la necesidad de aprobar mecanismos para limitar la compra de viviendas a no residentes porque es una vergüenza que la banca y los grandes tenedores tengan pisos vacíos con la situación tan dramática que se está viviendo a nivel social en nuestra ciudad.

¿Una de las posibles soluciones también sería la expropiación de pisos vacíos?

Es una medida muy interesante que se introdujo en la Ley de Vivienda de Balears, aunque también cuesta hacerla efectiva porque los mecanismos de la administración complican la expropiación. Por ello hay que cambiar los mecanismos legales para que este tipo de medidas sean más efectivas y rápidas.

¿La aprobación del nuevo Plan General ya lleva más de 10 años de retraso. ¿Podrá cumplir el compromiso de aprobarlo definitivamente en este mandato?

Se aprobará en un mes inicialmente. De hecho, hace 20 años que tenemos el Plan General actual, por lo que es preciso renovarlo. El nuevo plan será, como mínimo, un referente en el Estado español porque es una propuesta que asume y da respuesta a los retos que tenemos a día de hoy en la ciudad, como el cambio climático, el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible o el decrecimiento urbanístico y la protección del territorio y del paisaje.

¿Si los resultados lo permiten reeditaría el pacto en Cort?

Trabajaré intensamente para que en la próxima legislatura tengamos gobiernos de izquierda y con más representación de Més para que las políticas sean más valientes y más efectivas.

Elección tras elección pierden representación en el Ayuntamiento. ¿Cuál es su expectativa en 2023?

Que podamos volver a tener gobiernos de izquierdas por lo que representan y por las políticas de curas que estamos realizando, muchas de ellas lideradas por Més. Y por otro lado, para hacer frente a las derechas, que se están revitalizando más y cada vez muestran toda su perversidad de sus políticas.

Está investigada por los vertidos de aguas residuales mezcladas con pluviales a la bahía de Palma. ¿Teme que este caso pueda explotar en plena campaña electoral o poco antes y dé al traste con su candidatura como ocurrió con el Caso Trenes y Antoni Verger?

Estoy convencida de que todas las gestiones realizadas en el pasado mandato desde Emaya precisamente para solucionar un problema histórico como es el del vertido de aguas residuales al mar avalan mi trabajo y es una respuesta clara y contundente a cualquier denuncia judicial que se haga. Debemos recordar que este caso que se ha judicializado nace de una denuncia por parte de un particular vinculado al sector náutico como respuesta muy crítica contra el decreto de posidonia del Govern. Una de las derivadas de la aprobación de este decreto, tan importante que ha sido referente en toda Europa, fue la denuncia contra los vertidos al mar, y todos sabemos que todo el mundo sabe que se producen desde hace más de 30 años. Yo precisamente, desde el primer minuto que accedí a la presidencia de Emaya y me informaron de la situación de las infraestructuras de saneamiento, que eran muy deficientes y totalmente obsoletas, comenzamos a trabajar para encontrar financiación para ejecutar proyectos muy importantes. Conseguimos dinero del canon de saneamiento, que hacía años el Govern no aportaba, e iniciamos una batalla con Madrid para conseguir la nueva depuradora del Coll d’en Rabassa, que será una realidad muy pronto. Además, todas las obras que ahora Emaya está ejecutando para mejorar el saneamiento provienen de la pasada legislatura.

Por tanto, está tranquila.

Absolutamente, porque el trabajo realizado nos avala. Además, es contundente y clarividente que si alguien ha hecho algo para evitar los vertidos al mar soy yo y el equipo de Emaya existente cuando yo estaba, además del actual porque está continuando con el trabajo realizado.

¿Cuál es su postura en relación a la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan?

Puedo decir claramente que me opongo a cualquier actuación que suponga un incremento de tráfico de pasaje. Como le decía, debemos cambiar el modelo turístico y eso pasa sí o sí por un decrecimiento de la presión humana y turística en Palma y Balears. Lo anterior pasa no solo por la regulación de los cruceros, sino también por poner orden y límites al aeropuerto. Aena está jugando a presentar proyectos fracmentados y de forma individual, como si no supusieran un incremento o una ampliación de las instalaciones aeroportuarias. No obstante, desde Modelo de Ciudad estamos analizando la documentación del Plan Especial y se observa que contiene un claro objetivo de ampliación. Por ello, ya estoy en condiciones de asegurarle que el Plan Especial que plantea el aeropuerto supone una ampliación muy importante de su infraestructura y del pasaje.

Desde Aena se niega la ampliación y que se crezca en número de pasajeros.

Recuerde que el Plan Director, que data de 2001, prevé 50 millones de pasajeros. En 2019 recibió 29 millones, con importantes problemas de saturación. Por tanto, lo que debe hacer Aena es dejar de jugar al trile y revisar su Plan Director a la baja y ajustarlo a la dinámica que necesitamos de decrecimiento turístico y de ambientalización del aeropuerto.

¿Qué va a pasar con el Plan Especial, que se está tramitando?

La documentación presentada refleja las previsiones del Plan Director, lo que desde el Ayuntamiento no vamos a permitir de ninguna de las maneras. No vamos a aprobar un Plan Especial que suponga más crecimiento y más pasaje y que casi duplique la edificabilidad actual como es el caso, con usos comerciales y turísticos. Por ello, no solo se plantea un incremento del pasaje sino la posibilidad de que Aena ofrezca espacios comerciales y oferta turística, lo que es totalmente demencial y algo que no podemos permitir de ninguna manera, tanto por lo que supone de incremento del impacto de las instalaciones, como porque supone dar servicios que no le corresponden. Es algo inasumible y pone de manifiesto que Aena tiene una visión obsoleta de lo que debe ser un aeropuerto, y menos en el siglo XXI en el Mediterráneo. ¿No se ha enterado de que estamos inmersos en un cambio climático, que en Balears queremos diversificar la economía para no depender exclusivamente del turismo? Parece que no, porque vive completamente de espaldas a la ciudad y a Balears.

¿Qué se puede hacer desde Cort para impedirlo?

El Plan Especial es un documento que debe aprobar el Ayuntamiento para que con posterioridad se puedan autorizar las obras que puedan realizar en el recinto aeroportuario las empresas privadas.